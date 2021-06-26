بتكوين تهبط 7.4%

انخفضت عملة بتكوين الرقمية 7.37 بالمئة إلى 32 ألفا و94.44 دولار بخسارة 2554.88 دولار عن سعر إغلاقها السابق.

ونزلت بتكوين، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 50.5 بالمئة عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألفا و895.22 دولار الذي بلغته في 14 أبريل الماضي.

وانخفضت عملة إيثر المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم 6.97 بالمئة إلى 1850.91 دولار اليوم، لتكون قد خسرت 138.72 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.



وفي وقت سابق ،عوضت عملة بتكوين الرقمية بعض خسائرها، الثلاثاء الماضي بعد يوم من وصولها إلى أدنى مستوى في أسبوعين إثر تأكيد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) حملته على العملات المشفرة في البلاد و تقييده لقنوات تداولها بين السكان.



وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث التعاملات 3 بالمئة إلى ‭‭32600‬‬ دولار بعد أن انخفضت بما يزيد على عشرة بالمئة، كما صعدت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، ‭‭2.8‬‬ بالمئة إلى ‭‭1940‬‬ دولارا بعد أن سجلت أمس أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع.

وفي سياق متصل، كانت بِتكوين أقل تقلبا في الأيام الأخيرة لكنها انخفضت أكثر من ‭‭35‬‬ بالمئة هذا الشهر، متأثرة بضغوط تنظيمية متزايدة على القطاع. المستويات الحالية للعملة لم تشهدها منذ فبراير وهي قُرب نصف ذروتها البالغة 65 ألف دولار المسجلة و ذلك في أبريل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1781.96 دولار للأوقية (الأونصة) و ذلك بحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، منخفضا خمسة بالمئة في الأسبوع، و ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1782.70 دولار.