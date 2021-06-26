السبت 26 يونيو 2021
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الثقافة

دار ميتا بوك تصدر «الأستاذ من جديد» بمشاركة 21 كاتبًا

الأستاذ من جديد
الأستاذ من جديد

في إنجاز جديد لموقع "صدى ذاكرة القصة المصرية"٬ والذي أسسه ويديره الناقد القاص سيد الوكيل٬ صدر حديثا عن دار ميتا بوك للنشر والتوزيع٬ كتاب "الأستاذ من جديد"٬ من إعداد سيد الوكيل ومرفت يس٬ وتقديم الدكتور محمود الضبع. وتصميم الغلاف للشاعرة العراقية سعاد العتابي. 

 

ومن المقرر أن يشارك الكتاب في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ في دورته الثانية والخمسين والمقرر أن ينطلق يوم الأربعاء القادم٬ وحتى منتصف شهر يوليو المقبل.

 

وعن الكتاب قال سيد الوكيل لــ"الدستور": بالتأكيد مرت تجربة "صدى: ذاكرة القصة المصرية" بتحولات، كان آخرها فاعلية "قصة أون لاين"، في البداية كانت فكرتنا تنهض على الجهد الذاتي المدعوم من كتاب القصة ونقادها. إنه دعم أدبي ومعرفي بالدرجة الأولى. يشمل مستويات مختلفة من المتفاعلين مع الموقع، سواء على مستوى النشر أو إدارة الموقع. لتحقيق موقع توثيقي لتاريخ القصة المصرية.

وتابع "الوكيل": تم توسعة الفكرة لتشمل حاضر القصة وقضاياها وكتابها من الأجيال الشابة. وامتدت من كونها نشاطا مصريا خالصا إلى نشاط عربي واسع لجميع الناطقين والكاتبين باللغة العربية . بل والعناية بالنصوص العالمية المترجمة.لكن حرصنا على البعد التوثيقي لتاريخ القصة المصرية ظل مستمرا، من خلال إعداد ملفات خاصة عن رواد القصة وكتابها الراحلين. ليس من باب الوفاء فحسب، ولكن من باب التوثيق والتعريف بدورهم. ليبقى في ذاكرة الأجيال الجديدة في المستقبل.

 

وأردف "الوكيل": كان ملف الأستاذ نجيب الذي أطلقناه - منذ عام تقريبا - على جزئين حدثا استثنائيا، نتيجة للاهتمام الكبير من الكتاب والمبدعين والنقاد من المستويات العلمية والعمرية كافة على المشاركة في ملف الأستاذ.لقد أثلج هذا الحشد قلوبنا، وملأها بالثقة، في أن ما نفعله يرقى إلى دور مؤسسي. غير أن البعض منا٬ مازال غير قادر على التفاعل مع الإنترنت وأدواته. مازال منتميا إلى الكتاب الورقي. لهذا فكرنا، أن نحول ملفات ذاكرة القصة، من الصيغة الرقمية إلى صيغة الكتاب الورقي، نقدم مادته جاهزة، وموثقة، ومنقحة، ومدققة لغويا، لأي دار نشر ترغب في دعم المشروع.. نظير أن تحتفظ الدار بكامل حقوق الطبع والتوزيع. بهدف أن تتسع مقروئية الملف من الإليكتروني إلى الورقي.

 

واختتم "الوكيل": تفضلت دار "ميتا بوك" لصاحبها الناشر أيمن عيد، بتفهم المبادرة ودعمها بإصدار كتاب "الأستاذ من جديد". الكتاب يشارك فيه 21 كاتبا٬ بين باحث ومبدع ومترجم.

 

وفي مقدمته لكتاب "الأستاذ من جديد" يقول الكاتب الناقد سيد الوكيل: ⁠نحرص في هذا الكتاب٬ علي أن يكون صوتا معبرا للمبدعين والنقاد والقراء٬ من جنسيات وأجيال ومراتب علمية مختلفة٬ لنبرز الأثر العميق لنجيب محفوظ في ثقافتنا٬ وأخيرا فهذا الكتاب٬ هو استخلاص لرؤي نقدية وشهادات٬ وترجمات٬ نشرت ألكترونيا ضمن ملف بموقع "صدي ذاكرة القصة المصرية"٬ أثر أولاد وأحفاد نجيب محفوظ أن يهدونه إليه في ذكري رحيله الرابع عشر ليحيا من جديد.    

دار ميتا بوك صدى القصة المصرية الناقد سيد الوكيل نجيب محفوظ معرض القاهره الدولي للكتاب سعاد العتابي القصة القصيرة

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