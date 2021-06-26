السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يعلن عن مقتل وإصابة عدد من مسلحى الحوثيين فى تعز

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، عن قيام قواته بعملية نوعية شمال تعز، أسفرت عن مقتل 5 من عناصر جماعة "أنصار الله" الحوثية وإصابة آخرين.

 

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز بالجيش اليمني، إن "الجيش الوطني نفذ عملية نوعية استهدفت الحوثيين في جبهة الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، أسفرت عن مقتل 5 عناصر وإصابة 3 آخرين، فيما أعطبت مدفعية الجيش آلية للحوثيين".

 

من جانبها، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، شن الجمعة 10 غارات على مناطق متفرقة بمحافظة مأرب.

 

وذكر مصدر عسكري حوثي أن طيران التحالف استهدف بست غارات مديرية صرواح وشن أربع غارات على مديريتي رغوان ومدغل.

 

وتتقاسم القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله" الحوثية، السيطرة على مدينة تعز وريفها، وتدور مواجهات متقطعة بين الجانبين في مناطق التماس، تسفر غالبا عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

 

وفي وقت سابق ، أوردت وكالة الأنباء اليمنية أن قوات الجيش اليمني وطيران تحالف دعم الشرعية صدت هجمات لميليشيات الحوثيين، عند جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب، حيث ألحقت القوات خسائر بشرية ولوجستية في صفوف المليشيا الانقلابية.
 

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية القول إن مجموعات حوثية حاولت التسلل باتجاه أحد المواقع العسكرية في الجبهة، إلا أن قوات الجيش والمقاومة تصت لها، وسقط العديد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، مضيفاً أن خسائر أخرى في المعدات والأرواح تكبّدتها المليشيا بقصف مدفعي لقوات الجيش.
 

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات متفرقة للمليشيا وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
 

فيما أعلنت وكالة الأنباء اليمنية، في وقت سابق، أن الجيش اليمني أسقط اليوم، طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي، في الجبهة الغربية لمحافظة تعز.

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