دار المفكر العربى تطرح كتاب «البنية السردية فى روايات شريف عابدين»

عن دار المفكر العربية للنشر والتوزيع٬ صدر حديثا كتاب نقدي بعنوان "البنية السردية في روايات شريف عابدين"٬ من تأليف الناقد المغربي محمد داني. ويتناول الكتاب البناء السردي في روايات الكاتب السكندري شريف عابدين.



وشريف عابدين عضو باتحاد كتاب مصر٬ وعضو بأتيليه الإسكندرية٬ وعضو بنادي القصة. صدر لع العديد من المؤلفات نذكر من بينها: أسرار شهريار٬ دمية أفروديت٬ تلك الأشياء٬ الربيع المنتظر٬ تلك الحياة٬ القص الوامض٬ أحمر شفاه٬ ظلال الهمس وغيرها.

ومما جاء في الكتاب عن رواية "دمية أفروديت": شدني كثيرا في هذه الرواية التوظيف الفني للأساطير التي تخلد ميلاد وسيرورة حياة أفروديت. كما تعطينا صورة عن نهاية بيجماليون المأساوية..



لقد حفلت الأسطورة بالعديد من الظواهر التي أثارتني كقارئ وشكلت نسيجا رمزيا في الخطاب الروائي؛ حرك مجموعة من القضايا التي يعيشها العالم عامة والعالم العربي خاصة. كما عكست معطيات الواقع والصراع الذي نعيشه والذي يؤثر السلطة والمال والمرأة، وكلها تشكل مأساة الإنسان عبر العصور.



كما خلق التوظيف الأسطوري مناخا نفسيا، يجعل القارئ يعيش شتى الانفعالات في أجواء الرواية وبالتالي ستمارس عليه نوعا من التأثير والتأثر.



وفي تقديمه لكتاب "البنية السردية في روايات شريف عابدين"٬ يقول الناقد المغربي محمد داني: "تنقسم الأعمال السردية للمبدع شريف عابدين بجديتها وبنيتها٬ ولا تخلو كذلك من تمرد علي القوالب القديمة٬ وخرق للنظريات الكلاسيكية في الرواية٬ مما يضيف أديبنا "شريف عابدين" إلى مصاف المتميزين من الروائيين العرب، ترصد روايته "زلاتيا" الشخصية المحورية وتعطينا بعضا من سيرتها وصورة حياتها٬ والأحداث التي عاشتها٬ وما وافق عصرها من أحداث تنقل قارئها إلي عالم السيرة الغيرية لشخصية متخيلة".

وتنسج الرواية العلاقات المتداخلة بدراية كاملة٬ تحكمت في خيوط الأحداث والشخصيات بقدرة لافتة٬ تمزج بين شخصيات واقعية مربة وشخصية أسطورية. يصور الكاتب عوالمه بلغة رائعة وبوصف لافت٬ لا تحدها اعتبارات الزمان أو المكان٬ بل هي إبداع تخييلي متميز يسافر في كل الأزمنة٬ ويطرق أبواب كل الأمكنة٬ ويزاوج في تجانس تام كل اللغات.

يذكر أن كتاب "البنية السردية في روايات شريف عابدين"٬ من المقرر أن تشارك به دار المفكر العربي٬ في فعاليات الدورة الثانية والخمسين٬ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ والمقرر إنطلاق فعالياته نهاية الشهر الجاري ويستمر حتي منتصف شهر يوليو المقبل.

كما يشارك الروائي السكندري شريف عابدين في المعرض أيضا بروايته الأحدث "دمية أفروديت"٬ والصادرة أيضا عن دار المفكر العربي للنشر٬ وتتناول الجذور الأسطورية للقهر الأنثوي٬ ودور أفروديت إلهة الحب في التلاعب بالأقدار٬ عبر إثارة غرائزهم من خلال نموذج "زيوس" سيد الأوليمب و"هيلين" التي تسببت في حرب طروادة وميدوسا التي أغوتها لصالح "بوسايدون" إله البحار و"جالاتيا" التي سخرتها لرغبة بيجماليون ولونيرا التي هيأتها لأبوللو إله الشعر والموسيقى.