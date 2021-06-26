الليلة.. محمد خيرى الإمام فى ضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

يحل الشاعر محمد خيري الإمام، في السادسة من مساء اليوم السبت، ضيفًا على برنامج "إقرأ معانا"، والذي يبث "أونلاين" عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".ومن المقرر أن يقرأ "الغازي" مجموعة من قصائده الشعرية وهي: العيد هذا العام٬ وقصيدة شاطئ الملح.

والشاعر خيري الإمام٬ من مواليد المنصورة 1974 عضو اتحاد كتاب مصر، صدر له العديد من الدواوين الشعرية٬ من بينها: ديوان "مراثي الكلمات الأخيرة" 2012 صادر عن سلسلة كلمات، بفرع ثقافة الدقهلية، إقليم شرق الدلتا الثقافي، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وديوان "غائب مؤرق بالحضور" 1997 ، وديوان "كما يليق بمغترب" 2015.

نشرت قصائده في صحف مجلات مصرية وعربية:عمَّـان ـ العربي ـ إبداع ـ الشعر ـ الثقافة الجديدة ـ أوراق ثقافية ـ حواء ـ حريتي ـصوت فلسطين ـ السلام العربي ــ أخبار الأدب ـ المساء.

ومن قصيدته المعنونة بــ"شهيق .. زفير" نقرأ: إلى روح عبد الرحمن الأبنودي غَابَتِ الشَّمْسُ فِي اللَّحْظَةِ الْقَاسِيَةْ.. وَانْزَوَى الْبَدْرُ فِي حُزْنِهِ غَارِقًا فِي بُكَاءٍ.. عَلَى تُرْعَةٍ لَمْ تَعُدْ جَارِيَةْ.. أَنْتَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ النَّهَارَ لَهَا..



حِينَ أَقْسَمْتَ يَا صَاحِبِي بِالسَّمَاءِ، وَدَاعَبْتَ أَحْلَامَهَا..وَانْتَشَلْتَ النَّهَارَاتِ مِنْ خِدْرِهَا..كَيْ تُجَفِّفَ دَمْعَ الْقُرَى الْبَاكِيَةْ..فِي غُرُوبِ الْهَزِيمَةِ كَان الدُّجَى قَاتِمًا.. مُرْخِيًا ثَوْبَهُ فَوْقَ وَجْهِ الْبِلَادْ.. وَاسْتَحَالَ كِتَابُ الْحَضَارَةِ –فِي لَحْظَةٍ– كَوْمَةً مِنْ رَمَادْ.. أَنْتَ أَهْدَيْتَهَا صَوْتَكَ الْحَيَّ.. مَزَّقْـتَ ثَوْبَ الْحِدَادْ.. كَيْفَ آمَنْتَ بِالنَّصْرِ فِي عِزِّ أَحْزِانِهَا؟



حِينَ أَقْسَمْتَ –لَيْلَتَهَا– بِالتُّرَابِ.. بِأَنَّ انْكِسَارَ الْمَدَائِنِ عُرْبُونُ أَمْجَادِهَا الْعَالِيَةْ.. هَكَذَا كُنْتَ تُؤْمِنَ أَنَّ الْغِنَاءَ وَطَنْ

وَانْطِلَاقَةَ أَحْلَامِنَا طِفْلَةٌ حُلْوَةٌ..تَتَشَكَّلُ فِي رَحِمٍ لِلْمِحَنْ.

الشاعر أحمد نناوي ضيف برنامج "اقرا معانا" الإثنين

في سياق متصل يشارك الشاعر الشاب أحمد نناوي٬ في السادسة من مساء الإثنين٬ في أمسية شعرية تبث أيضا أونلاين٬ ضمن فعاليات برنامج "إقرأ معانا"، عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، ومن المقرر أن يقرأ "نناوي" مجموعة من قصائده الشعرية وهي: في القدس صلينا معاً ــ تحياتي لكم ــ من موطني العربي ــ دائرة الراوي ــ وقصيدة في الجانب الآخر.

ومن إحدى قصائد "نناوي" المعنونة بــ"في سبيل التجلي" نقرأ:على ما يقتضي المعنى تجلَّى.. وقالَ ليَ: انتظرني ليسَ إلَّا…فقلتُ: وما السبيلُ إليك حتى أراك.. إذا رأيتُ الشمسَ ظلَّا؟! فقالَ:هناك حيثُ الوقتُ يمضي..



بلا قلقٍ كما لو كان طفلا!

فقلتُ: ومن هناك؟ لعلَّ يومًا.. يكون لنا لقاءٌ أو لعلَّا…فقالَ: ألم أقلْ لكَ ـ ذاتَ شعرٍ ـ حذاري أن ترى المضمونَ شكلا! وسادَ الصمتُ.. حتى احتجَّ صوتي.. وخلتُ صدايَ يصعدُ مستقلَّا.. فمرَّ بخاطري كالطيفِ.. لـمَّا بدتْ لي .. قبلةُ المعنى مُصلَّى! وقالَ: غدًا أعودُ لك انتظرني.. ولا تحزنْ على ماضٍ تولَّى…