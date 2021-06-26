إصابة مدير الحماية المدنية بالمنيا أثناء مشاركته فى إطفاء حريق

أصيب مدير إدارة الحماية المدنية بالمنيا أثناء مشاركته فى عملية إطفاء حريق كان قد نشب داخل سيارة فنطاس محملة بالـ"بيوتامين" في المنيا، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بإصابة مدير إدارة الحماية المدنية بالمنيا أثناء قيامه بالمشاركة في إطفاء حريق.

وبانتقال قوات الأمن تبين إصابة اللواء خالد سعد مخلوف مدير إدارة الحماية المدنية، أثناء مشاركته في عملية إطفاء سيارة فنطاس محملة بالبيوتامين انفجرت أحدي البراميل المعبئة بمادة الـ«بيوتامين» مما أدى إلى إصابته.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي وتم عمل الإسعافات اللازمة، وانتدبت النيابة معمل الأدلة الجنائية إلى مكان الحريق لبيان ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بالمنيا، كانت تمكنت من إخماد حريق هائل بأحد المطاعم بمدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، ظهر الأحد الماضي نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم، وجري نقل 3 مصابين من بين 27 إلى مستشفى أسيوط، لإصابتهم بحروق من الدرجة الأولى وتوفي أحدهم و يدعى "كمال-ع"، حيث توفي داخل مستشفى أسيوط، متأثرا بإصابته بحروق بالغة في الحريق الذي اندلع بمطعم داخل مدينة أبوقرقاص.



في نفس السياق، توجه المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، يرافقه الدكتور بهاء حسن مدير إدارة أبوقرقاص التعليمية، والمهندس حامد الشريف مدير التعليم الفني، مؤمن الخطيب أمين النقابة الفرعية، إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، للاطمئنان على صحة قطب زين قطب، مراقب بامتحانات الدبلومات الفنية، والذي أصيب بحروق أثناء مروره بشارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص، أثناء نشوب الحريق.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تفقد موقع الحريق الذي طالت خسائره 6 محلات تجارية ومنزل. ووجه المحافظ الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة بتشكيل لجنة لحصر المحال التجارية، للإسراع في تركيب الغاز الطبيعي، مع حصر المحلات المرخصة وغير المرخصة.

كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة للمستحقين المتضررين من الحريق.