انطلاق أعمال لجنة اختيار «ابدأ حلمك» بثقافة أسوان (صور)

بدأت لجنة اختيار مشروع "ابدأ حلمك" أعمالها، بمسرح فوزي فوزي "المسرح الصيفي" التابع لفرع ثقافة أسوان، ولقاء المتقدمين في أول أيام عمل اللجنة.

لجنة اختيار مشروع "ابدأ حلمك"

وتضم لجنة الاختيار كل من المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والفنان أحمد أبو عميرة المشرف على الفرق المسرحية النوعية، والمخرج خالد أبو ضيف، والناقد محمد الروبي رئيس تحرير مجلة مسرحنا.

لجنة اختيار مشروع "ابدأ حلمك"

جدير بالذكر أن مجمل أعداد المتقدمين من المواهب بمحافظة أسوان ٦٤٤ متقدم من الجنسين من كل قرى ومراكز المحافظة، تلتقى بهم اللجنة على مدى ستة أيام اعتبارا من ٢٥ وحتى ٣٠ يونيو الحالي.

لجنة اختيار مشروع "ابدأ حلمك"

ومن المتوقع قيام اللجنة بالتحرك خارج أسوان للقاء المتقدمين بقصر ثقافة كوم امبو وقصر ثقافة السباعية خلال الأيام القادمة.

لجنة اختيار مشروع "ابدأ حلمك"

وكانت خلال 17 يونيو الماضي، أختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحى " اخناتون" لفرقة قصر ثقافة اسوان المسرحية بفرع ثقافة اسوان، والمقام على مسرح فوزى فوزى"الصيفى".

لجنة اختيار مشروع "ابدأ حلمك"

وجاء العرض إخراج محمد شحات، مخرج منفذ محمود فرح، مساعد مخرج إسماعيل عماره، ديكور حمدي قطب، موسيقى رأفت موريس، دراما حركية أحمد الغول.

لجنة اختيار مشروع "ابدأ حلمك"

وأدى تمثيل العرض فرقة قصر أسوان القوميه المسرحية، هيثم محمد أحمد في دور "أخناتون"، ونادين محمد عابدين في دور "نفرتيتي"، وحسن فهمي حسن في دور "كبير الكهنة"، ومحمود فرح في دور "راموس"، وإسماعيل محمد عمارة "بتاع موس"، وطارق كامل حامد فى دور "الشريف آي"، ورأئف شكري لويس"في دور "آنين"، وإيهاب أحمد جابر في دور "حور محب"، وبيتر عاطف عبد الملاك في دور 'أمنحتب الثالث "، ومحمد محسن عبدالحميد في دور "الكاهن الثاني"، ومحمود محمد بصري في دور "بك"، وزينب حمدي محمد في دور "كيا".

لجنة اختيار مشروع "ابدأ حلمك"



كما شملت الفرقة، اسامه عبد الراضي في دور "الخادم"، وريهام إبراهيم أحمد في دور "الملكة تي"، والبرهان إبراهيم عبد اللطيف "رسول"، وأبانوب زكريا جرجس "رسول"، وهاني محمد جمال "رسول"، وحنين حسن فهمي "المرأة"، وبسمة عبد الرحمن أحمد "فتاة"، ومحمد موسى، وخالد محمد، والحسيني محمد، وإسراء خالد، ومحمود أحمد محمد، وأبوالحجاج إمام، وكرلس مجدي، وريم محمد، وزينب عبد الرحمن، ومصطفى محمود، ومحمد عبد الحق، وعبد الله أحمد، وحسام عبد الله، ومحمد عادل، وإبراهيم حسن.

لجنة اختيار مشروع "ابدأ حلمك"



يدور العرض حول الفرعون صاحب مبدأ توحيد الألهة في مصر القديمة، وما يقوم به من إصلاحات في مدينته، والحالة الفكرية التي يتجلى بها «إخناتون» واستخدم حكمته للوصول إلى النور، والذي يتحول إلى دمار و صراع متعصب مع الكهنة ورجال الدين، ويعلن أن التعصب يدمر الشعوب.