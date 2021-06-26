كندا: سلالة «دلتا» ستحدث إصابات بكورونا أكثر مما نتوقع

توقعت السلطات الصحية الكندية انخفاضًا سريعًا في إصابات فيروس كورونا خلال الشهرين القادمين، لكنها أشارت إلى أن نسخة "دلتا" من الفيروس قد تتسبب بعدد أكبر من الإصابات مما كان منتظرًا.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، إن المحافظات الكندية تعيد فتح الأعمال من جديد مع تقدم وتائر التطعيم، مضيفًا أن 76% من الكنديين قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى أكثر 26% الجرعتين.

وأضاف ترودو: "بفضل تطعيم السكان وبقائهم في المنازل والتزامهم بالقواعد الصحية العامة، يبدو الوضع الحالي مشجعًا إلى حد كبير".

من جهتها، أشارت أكبرة مسؤولة صحية في البلاد، تيريزا تام، إلى أن إعادة فتح الأنشطة يجب أن تكون تدريجية وتحت مراقبة؛ لأن عودة ارتفاع الإصابات ممكنة في حال ارتفاع المخالطة الاجتماعية بنسبة 50% أو أكثر.

بدوره أكد الجنرال كريس برويدر، مسؤول الشؤون اللوجستية في ما يتعلق بتوفير اللقاحات، أن كندا ستمتلك في منتصف الأسبوع المقبل العدد الكافي من اللقاحات لتطعيم 75% من السكان بالكامل.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.