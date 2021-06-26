عرض فيلم الخيال العلمى «بعد الأرض» بمكتبة الزاوية الحمراء

تنظم مكتبة مصر العامة٬ بمقرها الكائن في حي الزاوية الحمراء بالقاهرة٬ في الحادية عشرة من صباح اليوم السبت٬ عرض لفيلم الخيال العليم الروائي الطويل "After Earth" أو "بعد الأرض" من بطولة النجم الأمريكي ويل سميث٬ وابنه جيدن سميث، والفيلم من تأليف وإخراج نايت شيامالان، والفيلم من إنتاج عام 2013 وتبلغ مدة عرضه 100 دقيقة.

وتدور أحداث "بعد الأرض" في أجواء من الخيال العلمي المستقبلي٬ فبعد 1000 سنة من الأحداث الكارثية التي أجبرت البشر على مغادرة الأرض، تتحطم المركبة التي تحمل المراهق كيتاي راجي وقام بأداء الدور"جادين سميث" ووالده سايفر٬ وجسد دوره ويل سميث ليصبحا محاصرين على الأرض. ومع إصابة "سايفر" بجروح خطيرة، يشرع "كيتاي" في رحلة محفوفة بالمخاطر ليرسل إشارة استغاثة. وفي هذه الأثناء يتعرض إلي العديد من المخاطر والمصاعب٬ فهل سيستطيع تخطيها وتجاوزها وينجح في طلب المساعدة. هذا ما تكشف عنه أحداث فيلك بعد الأرض.

أمسية فلكية علمية بعنوان "زوار السماء .. المذنبات والنيازك"

في سياق متصل٬ وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للكويكبات، تنظم مكتبة الزاوية الحمراء بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك٬ في الخامسة من مساء نفس اليوم٬ أمسية فلكية بعنوان "زوّار السماء "المذنبات والنيازك، والتي يقدمها المهندس عصام جودة رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

وتتطرق الأمسية إلى شرح مبسط ما بين النيازك والمذنبات. وسبب حدوث هذه الظواهر الفلكية٬ وهل تحترق عند دخولها الغلاف الجوي للأرض٬ وهل كانت النيازك سببا في انقراض الديناصورات من علي سطخ الأرض٬ وغيرها من الموضوعات المتعلقة.

يذكر أن "المذنبات" هي كتل مكونة من جليد وصخور بأحجام مختلفة٬ تدور حول الشمس في مدارات أهليليجيه واسعه جدا٬ وعندما تقترب هذه المذنبات من الشمس تتأثر بحرارتها فتذوب الكتل الجليدية وتتبخر مياهها وبسبب الحركة السريعة للمذنب تندفع بشكل دائم الأبخرة والغازات والأجسام الصلبة وخاصة الصغيرة نحو مؤخرة المذنب مكونة ما يشبه الذنب ومن هنا جاء تسميها "مذنبات" يحدث أحيانا أن تخترق بقايا المذنبات الغلاف الجوي للأرض على شكل كتل تحترق وبمجرد دخولها الأرض تسمى نيازك.

أما النيازك فهي جسيمات توجد في النظام الشمسي٬ وتتكون من حطام الصخور وقد تكون في حجم حبيبات الرمل الصغيرة أو في حجم صخرة كبيرة. إن المسار المرئي للنيزك الذي يدخل الغلاف الجوي الخاص بكوكب الأرض أو بأي جسم آخر يعرف باسم الشهاب، كما أن الاسم الشائع له هو "الشهاب الساقط". أما إذا وصل النيزك إلى سطح الأرض، فإنه في هذه الحالة يعرف باسم الحجر النيزكي . وكلمة نيزك تعني مرتفع في الهواء .

يشار إلى أن مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء٬ تعد منارة ثقافية وحضارية في قلب القاهرة.وهي أحدث فروع مكتبات مصر العامة التي تعمل على إتاحة الخدمات المعرفية والثقافية للجماهير العريضة في مختلف المناطق والمحافظات المحرومة من هذه الخدمة.

يأتي هذا المشروع كثمرة للتعاون المشترك بين الحكومة المصرية – ممثلة في محافظة القاهرة ووزارة الثقافة ووزارة الاتصالات ووزارة التعاون الدولي – والحكومة الدنماركية والتي ساهمت في تكاليف الإنشاء والتأثيث وشراء المقتنيات.