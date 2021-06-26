السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لصيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة بزفتى

صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة

نفذت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، حيث تم خلالها تركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأشرف على الحملة المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، بتواجد نواب المدينة، مجاهد الدرف وأحمد توفيق، ومحمد عويس، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 33 كشافًا وتركيب 10 كشافات جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

 

وتعد هذة الحملة هي الحملة الثانية لللإسبوع الثاني على التوالي، حيث شن مجلس مركز ومدينة زفتى، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من مناطق المدينة والطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين قرى المركز، مطلع الاسبوع الماضي،

 

وهي حملة أشرف عليها أيضًا المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى، تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 50 كشافًا وتركيب 13 كشافا جديدا، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

 

وشدد طارق رحمى محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

 

وفي إطار متصل، نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، خلال 24 ساعة.

 

وأشرف على الحملة منى صالح، رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح ورفع كفاءة نحو 100 كشافًا وعامودا، وتركيب 30 كشافا وعامودا جديدا فى نطاق عددا من الطرق المؤدية لقرى المركز بجانب عدد من شوارع المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

الطوارئ مواطن صلاح صالح محافظ العمل خلال الـ24 ساعة الماضية المتهالك ناقصة المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى للأسبوع لعمليات والرابطة الأعمدة التواصل الدائم للأسبوع الثاني ساعة الماضية بمحافظة الغربية خلال الـ24 ساعة رئيس مركز ومدينة بسيون ورفع كفاءة كشافات الإنارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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