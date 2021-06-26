السعودية تعيد فتح 12 مسجدا بعد اتخاذ إجراءات مواجهة كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أنها افتتحت 12 مسجدًا في 6 مناطق بعد إكمال إجراءات مواجهة كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المساجد التي جرى استخدام المعقمات فيها احترازيًا وإعادة فتحها: أربعة مساجد في منطقة جازان، وثلاثة مساجد في منطقة الحدود الشمالية، ومسجدان في منطقة الباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والشرقية وعسير.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي للمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد



وفي سياق متصل ، سجلت وزارة الصحة السعودية، 1312 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا، و1290 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 480 ألفًا و702 حالة، والوفيات إلى 7 آلاف و743 حالة، والشفاء إلى 461 ألفًا و628 حالة.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لاختيار حجاج هذا العام 1442هـ، ابتداءً من اليوم الجمعة الساعة 2 ظهرًا.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أن القبول النهائي لحجاج هذا العام يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوزارة السعودية، أنه يتم خلال المرحلة الثانية استعراض الضوابط والشروط، قبل صدور تصريح الحج، مشيرة إلى وصول رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.