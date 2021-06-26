صلاح فضل يشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بــ شغف الرواية

بالتزامن مع فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ والمزمع إنطلاقه الأربعاء المقبل٬ يصدر عن منشورات الربيع٬ أحدث مؤلفات الناقد الدكتور صلاح فضل٬ رئيس مجمع اللغة العربية٬ تحت عنوان "شغف الرواية" وبعنوان جانبي: قراءات في الرواية العربية المعاصرة.

بعد أن كان قديما الشعر ديوان العرب أصبحت الرواية اليوم هى ديوان العرب المعاصر. وبحسب المؤرخ الأدبي الناقد الراحل محسن طه بدر فإن الرواية هي تشكيل للحياة ويعتمد هذا التشكيل علی حدث الإنسان فی خلال شخصيات متفاعلة مع الأحداث والوسط الذی تدور فيه هذه الأحداث لكي تصل فی النهاية إلی نتيجة اجتماعيّة أو سياسيّة أو فلسفيّة.

فحاجة الإنسان إلی رواية الأحداث التي تقع له ودفع الآخرين إلی مشاركتها هو انتقال تجاربه وأحاسيسه إلى الآخرين و هي من الحاجات الفطرية للإنسان التي ينقل فيها حاجته إلی العالم الخارجي بطرق مختلفة، وكان أكملها رواية الأحداث عن طريق اللغة. رواية الأحداث في بداية الأمر ظهرت بالأشكال القصصية المحددة فی الأحداث والشمول والتصوير وفي الموضوعات الخياليّة والوهميّة ثم برزت في شكل القصة الطويلة بصفة غير محددة فی الشمول والأحداث وکانت موضوعاتها غير الواقعية علی أساس أمور الغيبيّة والوهميّة لإرضاء قرائها ثم تميل إلی الحديث عن وقائع الحياة بدافع علاج الواقع الإنساني والنفسي والاجتماعي.

إنّ نشأة الرواية في الأدب العربي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة في العالم العربي خاصة مصر، وبعد العصر العباسي وبداية الحكومة العثمانيّة وبعده في القرون الثلاثة التي سيطر عليها الحكم التركي علی مصر أغلقت المدارس بل هدمت وانتهت وتعطلت الحركة الأدبية، بل تحجرت وانحرفت اللغة، بل فسدت. ومن هنا أصبح الأدب في حالة من السقم تقارب الموت فكانت تمثله نماذج نثرية وشعرية، ليس وراءه أي صدق إحساس أو فنية تعبير. وقد كان أغلب النتائج الأدبي لتلك الفترة تدور حول المدائح النبوية والأمور الإخوانية والمراثي الباردة والمواعظ المباشرة.

يشار إلي أن الدكتور صلاح فضل صدر له العديد من المؤلفات نذكر منها: من الرومانث الإسبانى: دراسة ونماذج 1974.منهج الواقعية فى الإبداع الأدبى 1978.نظرية البنائية فى النقد الأدبى 1978.تأثير الثقافة الإسلامية فى الكوميديا الإلهية لدانتى 1980.علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته 1984.إنتاج الدلالة الأدبية 1987.ملحمة المغازى الموريسكية 1988.شفرات النص، بحوث سيميولوجية 1989.ظواهر المسرح الإسبانى 1992.أساليب السرد فى الرواية العربية 1993.بلاغة الخطاب وعلم النص 1993.أساليب الشعرية المعاصرة 1995.أشكال التخيل، من فتات الحياة والأدب 1995.مناهج النقد المعاصر 1996.قراءة الصورة وصور القراءة 1996.عين النقد على الرواية المعاصرة 1997.نبرات الخطاب الشعرى 1998.تكوينات نقدية ضد موت المؤلف 2000.شعرية السرد 2002.تحولات الشعرية العربية 2002.الإبداع شراكة حضارية 2003.وردة البحر وحرية الخيال الأنثوى 2004.حواريات فى الفكر الأدبى 2004.جماليات الحرية فى الشعر 2005.لذة التجريب الروائى 2005.

بالإضافة إلي ترجماته المسرحية التي قدمها عن اللغة الأسبانية وأضافة للمكتبة العربية ومنها: الحياة حلم، لكالديرون دى لاباركا 1978.نجمة أشبيلية، تأليف لوبى دى فيجا 1979.القصة المزدوجة للدكتور بالمي، تأليف بويرو باييخو 1974.حلم العقل ودون كيشوت، تأليف بويرو باييخو 1975.وصول الآلهة، تأليف بويرو باييخو 1977.