مطار مرسى مطروح يستقبل 132 سائحا من كازاخستان

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل للأسبوع الثاني على التوالي ثالث طائرة شارتر سياحية قادمة من دولة كازاخستان تحمل على متنها ١٣٢ سائحًا.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تدفق السياحة الخارجية على محافظة مطروح، مع ما تتمتع به من شهرة سياحية عالمية، وتستقبلهم عدد من الفنادق الكبري بالمحافظة وفي إطار بدء موسم الصيف السياحي بالمحافظة، مع إعداد برنامج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمطروح.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قد تابع استقبال مطار مرسى مطروح الدولي لأول رحلة طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان على متنها 197 سائحًا، وذلك وسط حفاوة وترحيب مع استقبال بالزي الفرعوني والورود والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بمطروح.

وقام مكتب وزارة السياحة بمطروح وإدارة السياحة بالمحافظة والشركة المنظمة بالترحيب والاستقبال بالزي الفرعوني والورود، مع إهداء البروشورات السياحية عن أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بمحافظة مطروح باللغات الأجنبية، وما تتمتع به مطروح من شواطئ ومعالم سياحية جذابة.

ووصلت الطائرة السياحية لمطار مرسى مطروح القادمة من العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، وعلي متنها 197 سائحًا تم توزيعهم على عدد من الفنادق السياحية الكبرى بمرسى مطروح من خلال الشركات المتعاقدة والمنظمة من داخل وخارج مصر، حيث تم إعداد برنامج لزيارة أهم معالم مطروح خاصة الشواطئ والمعالم السياحية الشهيرة بمدينة مرسى مطروح.

كما استقل مطار مرسى مطروح الدولي، الأحد الماضي، ثاني طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان لمطار مطروح تحمل على متنها 188 سائحًا، تستقبلهم عدد من الفنادق الكبرى بالمحافظة، في إطار بدء موسم الصيف السياحي بالمحافظة، مع إعداد برنامج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة مطروح.

مطار مرسي مطروح الدولي

مطار مرسي مطروح الدولي

مطار مرسي مطروح الدولي

مطار مرسي مطروح الدولي

مطار مرسي مطروح الدولي