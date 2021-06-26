البرهان يتطلع إلى دفع آفاق التعاون الثنائى بين السودان وموزمبيق

البرهان يتطلع إلى دفع آفاق التعاون الثنائي بين السودان وموزمبيق

أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن رغبة السودان، حكومة وشعبا، في دفع آفاق التعاون الثنائي وتقوية العلاقات بين السودان وموزمبيق بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.



وبعث البرهان، اليوم الجمعة، ببرقية تهنئة إلى فيليبي نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية موزمبيق.



وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، في برقيته، عن تمنياته للشعب الموزمبيقي بدوام التطور والنماء.

و في سياق متصل ، اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على الجهود التي تضطلع به آلية مراقبة وتقييم تنفيذ اتفاقية السلام في جمهورية جنوب السودان، في أعقاب إعادة تشكيلها، لمعالجة كافة النزاعات و بسط الأمن في جنوب السودان.



وأكد البرهان - لدى لقائه بمكتبه مع وفد الآلية - حرص السودان التام، باعتباره رئيسا لمنظمة الايجاد وضامنا للاتفاق، على تذليل كافة العقبات التي تعترض عمل الآلية.



من جانبه، قال شارلس تاي رئيس الآلية، إنه اطلع رئيس مجلس السيادة على الإجراءات التي تمت بخصوص سير تنفيذ إتفاق جنوب السودان، مشيرا إلى أن الآلية تواجه بعض العقبات فيما يختص بالتمويل و دمج القوات.



وأضاف أن هناك تقدما محرزا في تعيين ولاة الولايات وعملية صياغة دستور جديد للبلاد، مشددا على ضرورة تعيين البرلمان، و الذي تسبب غيابه في تأخير تنفيذ العديد من البنود الستة المتفق عليها.



وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بدون تسجيل أي وفيات، فيما تم شفاء 19 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان -عن التقرير الوبائي ليوم أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.



وبهذه الحالات الجديدة؛ يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 36 ألفا و 574 حالة، بينها 2750 وفاة، إلى جانب 30 ألفا و 423 شخصا تعافوا.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي