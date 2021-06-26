ننشر أسماء الفائزين بجوائز المسابقة الأدبية للشباب بمركز طلعت حرب

أعلن مساء اليوم الجمعة 25 يونيو٬ بمركز طلعت حرب الثقافي٬ في مقره الكائن بحي السيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، جوائز المسابقة الأدبية السنوية للشباب لعام 2020 ـ 2021، والتي نظمها المركز بالتعاون مع بيت الشعر العربي، وبحضور الشاعر الكبير السماح عبد الله، والشاعر رجب الصاوي .

وجاءت نتيجة المسابقة على النحو التالي: في فرع شعر العامية حصلت على المركز الأول: ريهام شمس الدين زاكر من محافظة الجيزة، المركز الثاني مناصفة بين كلًا من: محمد أحمد خليفة مصطفى من محافظة الدقهلية، وأحمد مصطفى السيد عبد الحليم من محافظة القليوبية أيضًا، المركز الثالث يحيى أسامة إبراهيم من محافظة الإسكندرية.

كما تم منح شهادة تقدير لكلًا من: المركز الرابع محمد خالد أحمد الشرقاوي من محافظة الجيزة، والمركز الخامس كلًا من: محمد رفعت صبري قاسم من محافظة قنا، وعبد الرحمن رمضان مصطفى من محافظة الجيزة .

وفي فرع شعر الفصحى، حصل على المركز الأول: أحمد جمال مدني محمد من محافظة أسوان، والمركز الثاني محمد سيد عبد الفتاح خطاب من محافظة القليوبية، والمركز الثالث محمد كمال الدين ياسين من محافظة بني سويف.

كما تم منح شهادة تقديرلكلًا من: الفائز بالمركز الرابع طارق خالد غمرى عبد السميع من محافظة الغربية، والفائز بالمركز الخامس عبد النبي نصر عبد النبي محمد من محافظة البحيرة.

وفي فرع القصة القصيرة حصل على المركز الأول: عمرو نصر حسن أحمد من محافظة القاهرة، والمركز الثاني أحمد كرم حلمي فرحات من محافظة القاهرة، والمركز الثالث مينا سعد الله وهيب فرج من محافظة القاهرة، كما تم منح شهادة تقدير لكلًا من: المركز الرابع ريم سعيد شوقي أمين من محافظة القاهرة، والمركز الخامس مصطفى محمد أحمد عبد الهاي من محافظة القليوبية.

جدير بالذكر، أنه تقدم للمسابقة (48) متسابقًا بإجمالي (178) عمل من محافظات: "القاهرة، الجيزة، القليبوية، بني سويف، الإسكندرية، دمياط، الغربية، البحيرة، الدقهلية، سواهج، قنا".

ضمت لجان التحكيم كل من: في فرع شعر الفصحى الشاعر أحمد سويلم، والشاعر السماح عبد الله، في فرع شعر العامية: الشاعر رجب الصاوي، والشاعر يسري حسان، وفي فرع القصة القصيرة ضمت لجنة التحكيم دكتور أبو اليزيد إبراهيم أبو اليزيد الشرقاوي، والدكتور محمد السيد إسماعيل.

وأعقب إعلان الجوائز، وفي السابعة مساء نفس اليوم، العرض المسرحي "ليلي" بطولة مجموعة من شباب مركز طلعت حرب الموهوبين في مجال المسرح والغناء، وعرض " ليلي" دراما اجتماعية تدور في قالب كوميدي.