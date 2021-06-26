حماقي يتألق بحفله الغنائى في أكبر قبة بالعالم بجدة (صور)

قدم النجم محمد حماقي ثاني حفل غنائي في "Jeddah Super Dome" أكبر قبة في العالم، فيما اثنى حماقي على كافة التفاصيل الخاصة بالحفل بداية من استقباله بمطار جدة مرورا بالتجهيزات المميزة للحفل الذي يعتبر ثاني حفلات الشركة السعودية العالمية "Benchmark".

حفل محمد حماقي بجدة



وافتتح الحفل الدي جي عماد إسكندراني ثم صعد حماقي للمسرح وقدم لجمهوره العديد من أغنياته المميزة التي أشعلت قبة جدة وزادت حماس الجماهير الذي ظل متفاعلا مع حماقي منذ وصوله،

ومن مفاجآت الحفل أن "حماقي" غنى باللهجة الخليجية، كما أعلن تبنيه ودعمه الكامل للمطربة السعودية زين عماد التي صعدت معه للمسرح ووعد الجمهور بتقديم دويتو معها .

حفل محمد حماقي بجدة



وما زاد من سعادة "زين" أن الأمر كان مفاجأة بالنسبة لها، حيث حضرت الحفل كواحدة من جمهور حماقي لتفاجأ بموقفه معها ودعمه الكامل لها .

حفل محمد حماقي بجدة



من جانبه أكد المدير التنفيذي لشركة "Benchmark" محمد زكي حسنين، أن الحفل تم التحضير له بشكل مميز وبالكثير من التقنيات الحديثة تقديرا للنجم محمد حماقي ولكل نجوم الأغنية الذين سيقدموا حفلاتهم في قبة جدة أكبر قبة بالعالم حسب تصنيف غينيس العالمية، وتقديرا أيضًا للجمهور الكبير الذي يحضر هذه الحفلات منوها أن الشركة حريصة كل الحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة السعودية حفاظا على سلامة الجميع.

حفل محمد حماقي بجدة



وفي نهاية الحفل حرص حماقي على توجيه الشكر لكل جمهوره على استقباله الرائع كما شكر الشركة المنظمة وهيئة الترفيه على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ.

حفل محمد حماقي بجدة

وكان قد حضر المطرب محمد حماقي مؤخرا حفل زفاف نجل المطرب مصطفي قمر بحضور عدد من الفنانين بينما يستعد حاليا لتجهيزات البومه الغنائي الجديد بعد غياب كبير اقترب من ثلاث سنوات حيث يشارك في الألبوم عدد كبير من الملحنين والشعراء.

حفل محمد حماقي بجدة

حفل محمد حماقي بجدة

حفل محمد حماقي بجدة

حفل محمد حماقي بجدة

حفل محمد حماقي بجدة

حفل محمد حماقي بجدة