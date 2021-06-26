الاتجاة للادخار الامان شراء سبائك الدهب وطريقة حسابها
كيف يتم حساب سبائك الذهب فى مصر السبت 26-6-2021
كيف تعد السيبكة الذهب الاتجاة الأقوى فى الإستثمار؟
عند تراجع أسعار الذهب يتجه العديد لاقتناء -السبائك الذهيبة أكثر الملازات الآمنة وحلم الفتيات الجميلات والمراهقات الآتي تبحثن عن الاستثمار أو للبحث عن الإدخار الآمن والمربح مع مرور الوقت، وحل لجميع الأزمات التي تمر بها.
تعرف على طريقة حساب السبيكة الذهب
ويمكن حساب سعر السبيكة الذهبية الوزن مضروب في سعر عيار 24 اليوم السبت، وهو 892.60 جنيهًا ويضاف 100 جنيه لكل 10 جرامات للمصنعية، على سبيل المثال وزن السبيكة 10 جرامات يكون حساب السعر 10 جرام *892 سعر الجرام 24= 8.926+ 100 المصنعية = 9.026 جنيها
كيف يتم شراء سبيكة أونصة ذهب سويسرية
تعد أونصة الذهب تحتوي على أعلى درجات النقاء الذهب وكما يوجد العديد من الأماكن التي تبيع الأونضة السويسرية التي لها قيمة عالية فى سوق الذهب، خاصة أن سويسرا تعتبر من الدول التي لديها تعامل سهل فى تملك الذهب .
كما تُصنف سبائك الذهب كمكافئ للعملة في سويسرا، مما يعني أنها خالية من الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة.
شكل السبيكة أونصة الذهب
تأخد الأونصة السويسرية الشكل البيضاوي أوي المستطيل ويوجد على كل سيبكة صورة “ ليدي فورتونا ” في مقدمة وزن السيبكة ويوجد رقم تسلسلي موجود خلف كل سيبكة .
أسعار سبائك الذهب فى مصر اليوم السبت 26 -6-2021
|إحجام سبائك الذهب
|سعر بالجنية المصري
|سعر بالدولار
|سجل سعر سبيكة ذهب جرام واحد عيار 24 قيراط
|892.60 جنية
|57.16 دولار
|سجل سعر سبيكة ذهب اليوم 2.5 جرام عيار 24 قيراط
|2.231.49 جنية
|142.91 دولار
|سجل سعر سبيكة ذهب اليوم 5 جرام عيار24 قيراط
|4.462.98 جنية
|285.82 دولار
|سجل سعر سبيكة ذهب اليوم 10 جرام عيار 24 قيراط
|8.925.96 جنية
|571.64 دولار
|سجل سعر سيبكة الذهب اليوم 20 جرام عيار24 قيراط
|17.851.91 جنية
|1.143.28 دولار
|سجل سعر سيبكة الذهب نصف أونصةسويرية عيار 24 قيراط
|13.881.38جنية
|889 دولار
|سجل سعر سيبكة الذهب اليوم 50 جرام عيار 24 قيراط
|44.629.78 جنية
|.858.21. 2.دولار
|سجل سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة عيار 24 قيراط
|27.762.76 جنية
|1.778 دولار
|سجل سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام عيار 24 قيراط
|89.259.56 جنية
|5.716.42 دولار
|سجل سعر سبيكة الذهب اليوم 10 توله عيار 24 قيراط
|104.110.57 جنية
|6.667.51 دولار
|سجل سعر سبيكة الذهب اليوم وزن كيلو جرام عيار 24 قيراط
|992.595.63 جنية
|57.164.17 دولار