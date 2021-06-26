كيف يتم حساب سبائك الذهب فى مصر السبت 26-6-2021

الاتجاة للادخار الامان شراء سبائك الدهب وطريقة حسابها

كيف تعد السيبكة الذهب الاتجاة الأقوى فى الإستثمار؟

عند تراجع أسعار الذهب يتجه العديد لاقتناء -السبائك الذهيبة أكثر الملازات الآمنة وحلم الفتيات الجميلات والمراهقات الآتي تبحثن عن الاستثمار أو للبحث عن الإدخار الآمن والمربح مع مرور الوقت، وحل لجميع الأزمات التي تمر بها.

تعرف على طريقة حساب السبيكة الذهب

ويمكن حساب سعر السبيكة الذهبية الوزن مضروب في سعر عيار 24 اليوم السبت، وهو 892.60 جنيهًا ويضاف 100 جنيه لكل 10 جرامات للمصنعية، على سبيل المثال وزن السبيكة 10 جرامات يكون حساب السعر 10 جرام *892 سعر الجرام 24= 8.926+ 100 المصنعية = 9.026 جنيها

كيف يتم شراء سبيكة أونصة ذهب سويسرية

تعد أونصة الذهب تحتوي على أعلى درجات النقاء الذهب وكما يوجد العديد من الأماكن التي تبيع الأونضة السويسرية التي لها قيمة عالية فى سوق الذهب، خاصة أن سويسرا تعتبر من الدول التي لديها تعامل سهل فى تملك الذهب .

كما تُصنف سبائك الذهب كمكافئ للعملة في سويسرا، مما يعني أنها خالية من الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة.

شكل السبيكة أونصة الذهب

تأخد الأونصة السويسرية الشكل البيضاوي أوي المستطيل ويوجد على كل سيبكة صورة “ ليدي فورتونا ” في مقدمة وزن السيبكة ويوجد رقم تسلسلي موجود خلف كل سيبكة .

أسعار سبائك الذهب فى مصر اليوم السبت 26 -6-2021