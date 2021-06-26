السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاتجاة للادخار الامان شراء سبائك الدهب وطريقة حسابها

كيف يتم حساب سبائك الذهب فى مصر السبت 26-6-2021

سبائك الذهب
سبائك الذهب

كيف تعد السيبكة الذهب الاتجاة الأقوى فى الإستثمار؟

عند تراجع أسعار الذهب يتجه العديد لاقتناء -السبائك الذهيبة أكثر الملازات الآمنة  وحلم الفتيات الجميلات والمراهقات الآتي تبحثن عن الاستثمار أو للبحث عن الإدخار الآمن والمربح مع مرور الوقت، وحل لجميع الأزمات التي تمر بها. 

 

تعرف على طريقة حساب السبيكة الذهب 

ويمكن حساب سعر السبيكة الذهبية الوزن مضروب في سعر عيار 24 اليوم السبت، وهو 892.60 جنيهًا ويضاف 100 جنيه لكل 10 جرامات للمصنعية، على سبيل المثال وزن السبيكة 10 جرامات يكون حساب السعر 10 جرام *892 سعر الجرام 24= 8.926+ 100 المصنعية = 9.026 جنيها 

 

كيف يتم شراء سبيكة أونصة ذهب سويسرية

تعد أونصة الذهب تحتوي على أعلى درجات النقاء الذهب وكما يوجد العديد من الأماكن التي تبيع الأونضة السويسرية التي لها قيمة عالية فى سوق الذهب، خاصة أن سويسرا تعتبر من الدول التي لديها تعامل سهل فى تملك الذهب .  

 

كما تُصنف سبائك الذهب كمكافئ للعملة في سويسرا، مما يعني أنها خالية من الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة.

 

شكل السبيكة أونصة الذهب 

تأخد الأونصة السويسرية الشكل البيضاوي أوي المستطيل ويوجد على كل سيبكة صورة “ ليدي فورتونا ” في مقدمة وزن السيبكة ويوجد رقم تسلسلي موجود خلف كل سيبكة .

 

أسعار سبائك الذهب فى مصر اليوم السبت 26 -6-2021

إحجام سبائك الذهب سعر بالجنية المصريسعر بالدولار 
سجل سعر سبيكة ذهب  جرام واحد عيار 24 قيراط892.60 جنية 57.16 دولار 
سجل سعر سبيكة ذهب اليوم 2.5 جرام عيار 24 قيراط 2.231.49 جنية142.91 دولار 
سجل سعر سبيكة ذهب اليوم 5 جرام عيار24 قيراط 4.462.98 جنية285.82 دولار 
سجل سعر سبيكة ذهب اليوم 10 جرام عيار 24 قيراط8.925.96 جنية 571.64 دولار 
سجل سعر سيبكة الذهب اليوم 20 جرام عيار24 قيراط17.851.91 جنية1.143.28 دولار
سجل سعر سيبكة الذهب نصف أونصةسويرية   عيار 24 قيراط13.881.38جنية 889 دولار
سجل سعر سيبكة الذهب اليوم 50 جرام عيار 24 قيراط44.629.78 جنية.858.21.  2.دولار
سجل  سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة عيار 24 قيراط 27.762.76 جنية1.778 دولار
سجل سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام عيار 24 قيراط89.259.56 جنية5.716.42 دولار
سجل سعر سبيكة الذهب اليوم 10 توله عيار 24 قيراط104.110.57 جنية 6.667.51 دولار
سجل سعر سبيكة الذهب اليوم وزن كيلو جرام عيار 24 قيراط992.595.63 جنية57.164.17 دولار
سعر عيار 24 المراهقات دهب سبائك الذهب الذهب في مصر مراهقات السيدات الوزن الأزمات الادخار الاونصة السويسرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

زلزال على بعد 1.096 كم شمال شرق العريش

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

أولى حملات «أعرف حقك» بشواطئ الإسكندرية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل