السبت 26 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص أسفل عجلات سيارة نقل فى أسيوط

إنقلاب سيارة أثاث
إنقلاب سيارة أثاث منزلي

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل أثناء قيادته دراجة هوائية مما ادي إلي وفاته في الحال وإنقلاب سيارة نقل أثاث أثناء مرورها بأحد الشوارع الفرعية بأسيوط وخسائر في الاثاث في حادثين متفرقين.


كان قد تلقي اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من قسم شرطة أول أسيوط يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة وسائق دراجة هوائية ووجود حالة وفاة.


وعلي الفور انتقل محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط عبدالرحمن القرن مسئول الازمات بالحى وقوات الشرطة وسيارات الاسعاف وبالفحص تبين اصطدام مقطوره باحد سائقى الدراجات بالطريق الدائرى ادى الى وفاة قائد الدراجة.


وبالكشف تبين أن السياره تحمل ١٦٥٧ ى ب ج وتم نقل الجثه بمعرفة سيارات الاسعاف الي مستشفى الايمان العام تحت تصرف النيابة العامة والتحفظ علي السيارة وقائدها تحت تصرف النيابة العامة.
هذا وقد تلقي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إخطارا من رئاسة حي غرب يفيد ورود بلاغ من سكان منطقة الشادر بإنقلاب سيارة نقل بأخد الشوارع الحانبية.
 

وعلي الفور تم الدفع بسيارات الدفاع المدني ووحدة الانقاذ وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيلرة نقل أثاث منزلي أثناء مرورها من أحد الشوارع الجانبية ومحملة بالاثاث.
 

تم فرض كردون امني بالمنطقة والدفع بسيارات وحدة الانقاذ ورفع السيارة ونقلها من الطريق وتسيير حركة المرور.
 

هذا وتبين عدم وجود اي خسائر في الارواح بينما قد وجدت خسائر في الاثاث داخل السيارة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

 

وقال رئيس حي غرب أسيوط أن هناك تنسيق دائم بين رئاسة الحي وجميع الجهات المعنية والمختصة بحوادث الطرق وأن وحدة الانقاذ بالحي تعمل بكامل طاقتها لسرعة السيطرة علي الحوادث ونجدة المواطنين.

مصرع شخص أسفل عجلات سيارة نقل
مصرع شخص أسفل عجلات سيارة نقل
إنقلاب سيارة أثاث منزلي
إنقلاب سيارة أثاث منزلي
إنقلاب سيارة أثاث منزلي
إنقلاب سيارة أثاث منزلي
إنقلاب سيارة أثاث منزلي
إنقلاب سيارة أثاث منزلي
إنقلاب سيارة أثاث منزلي
إنقلاب سيارة أثاث منزلي
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