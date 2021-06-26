إندونيسيا.. خيام طوارئ أمام مستشفيات جاكرتا مع تزايد الإصابات بكورونا

قالت وزارة الصحة الإندونيسية إنها تعكف على تحويل وحدات الطوارئ الطبية في العاصمة جاكرتا إلى خيام أمام المستشفيات لتوفير مساحات أكبر تستوعب أسرة لمرضى كورونا مع تزايد الحالات.

وتجاوزت إصابات كوفيد-19 في إندونيسيا المليونين هذا الأسبوع، وسجلت البلاد 20574 إصابة أمس الخميس، وهو أعلى عدد إصابات يومي منذ بدء الجائحة.

وفرضت زيادة الإصابات ضغوطًا على نظام الرعاية الصحية الهش، إذ تقترب المستشفيات في بعض المدن من الامتلاء عن آخرها، بينما أصيب المئات من أفراد الأطقم الطبية بالفيروس، وتوفي ما لا يقل عن عشرة ممن تلقوا جرعة التطعيم كاملة.

وبلغ معدل شغل أسرة العزل في جاكرتا 90 في المئة يوم الأربعاء، وفقًا لتصريحات المحافظ أنيس باسويدان، بينما بلغ معدل شغل وحدات الرعاية المركزة 86 في المئة.

وتعاود أعداد الوفيات بفيروس كورونا الارتفاع، ودفن 143 شخصًا توفوا بكورونا في جاكرتا يوم الثلاثاء، وهو أعلى عدد يومي وفقًا لما أعلنته إدارة الساحات في المدينة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي