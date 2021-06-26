جرعة واحدة من لقاحى كورونا تقلل الوفيات

أظهرت بيانات برنامج التطعيم في الأرجنتين أن جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي أو "أسترازينيكا" البريطاني تقلل معدل الوفيات بنسبة تتراوح بين 70% و80% لدى من تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وشملت بيانات الدراسة الأولية، الصادرة عن وزارة الصحة في البلاد، حوالي 450 ألف شخص تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق.

وتلقى المعنيون جرعة واحدة أو جرعتين من أحد اللقاحين المذكورين، وهما اللقاحان الأكثر استخداما في الأرجنتين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة كارلا فيزوتي في بيان: "تولد الجرعة الأولى مناعة تقارب 80%، والثانية بشكل عام تزيد من الاستجابة وتجعلها أكثر دواما بمرور الوقت"، مضيفة أن معدل الوفيات بعد الجرعة الثانية انخفض بنحو 90%.

وتعتمد حملة التطعيم في الأرجنتين على لقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" بشكل خاص، بالإضافة إلى استخدام جرعات من لقاحي "سينوفارم" و"كوفيشيلد".

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.