انتشال الجثة الثالثة من ضحايا انهيار عقار العطارين بالإسكندرية

انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، الجثة الثالثة من ضحايا إنهيار عقار العطارين وسط الإسكندرية، حيث تبين أن الجثة لسيدة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثتين لسيدتين منذ قليل، من ضحايا الحادث، كما يتم البحث عن الجثة الرابعة بحسب حصر أعداد المفقودين من سكان العقار.



وتواصلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، محاولاتها البحث عن المفقودين أسفل انقاض عقار العطارين المنهار، حيث بدأت مساء الجمعة في توسيع عملية البحث بأستخدام المعدات، وإزالة الأجزاء الخطرة بالعقار.

وتبين من المعاينة الأولية أن هناك 4 أشخاص مفقودين 3 سيدات وطفلة، لم يتم العثور عليهم حتي الآن، كما تم نقل مصاب واحد إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وكان قد تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بناء قديم مأهول بالسكان ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الدفاع المدني والإنقاذ ومسئولى حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على انه فور ورود بلاغ إلي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد إنهيار عقار قديم كائن ب ١٣ شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حى وسط، كلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.



وانتقل الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث للاطمئنان علي الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع. وذلك بحضور رجب النقيدي رئيس حي وسط، والأستاذة هدي أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

وأوضح رئيس حي وسط أن العقار كان مأهول بالسكان مكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018. مؤكدا أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلي مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.