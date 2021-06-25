«زنوبيا».. رواية جديدة لـ سالي مجدي عن دار ن للنشر

صدر حديثًا عن دار ن للنشر والتوزيع رواية "زنوبيا" للروائية سالي مجدي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

وقالت الدكتورة سالي مجدي عن الرواية:" تدور الاحداث فانتازيا تاريخية في اطار من التشويق و الاغاز البوليسية بسبب سلسلة من الجرائم والظواهر الغريبة المخيفة المرتبطة بكشف اثري لتماثيل رومانية في عصرنا الحالي تختفي واحدة تلو الاخري مخلفة ضحايا وجرائم والتي ومع سياق الاحداث نجدها ترتبط بشكل فانتازي بقصة الملكة زنوبيا العظيمة ملكة مملكة تدمر وحفيدة الملكة كليوبترا في القرن الثاني الميلادي ليتم دمج قصتان من الماضي والحاضر بالتوازي حتي يندمجا ونجد تفسير لما حل بالعالم من لعنة منذ ان اكتشفت تلك التماثيل والتي تحولت من شخصيات تاريخية عظيمة في كتب التاريخ الي مجموعة من الخارقين مسجلين بسجلات الشرطة كمجريمين يسعوا لحكم العالم.

وجاء في تصدير الرواية: " أنتم الآن خارج سجلات التاريخ ورفعت عنكم أقلام المؤرخين.. فاستعدوا.. أنتم مقبلون على كشف أهم أسرار الملكة (زنوبيا)، مئات السنين مرت على تماثيل لا تدري هل ستعود يوما إلى الحياة أم أن رحلتها على الأرض قد انتهت عند هذا الحد..

استغلوا فكرة هروب غير مألوفة اُبتُكرت من أجل الملكة (كليوباترا)، وكانت النتيجة النهائية خمس توابيت صخرية تضم تماثيلا شديدة الإتقان لـشخصيات تاريخية!.

تماثيل قاسية متعطشة للدماء.. تماثيل ماتت قلوب أصحابها ولن تعود حتى وان عادت أجسادها خارقة القوي خالدة الشباب.

أما عن الدكتورة سالي مجدي فقد تخرجت في كلية طب الفم والأسنان عام 2006 جامعة القاهرة، صدر لها العديد من الاعمال الأدبية منها "ما قبل السهتيريا"، لعنة القرين، رواية ليلة مرعبة، رواية كوكب آمون، رواية برعاية دراكيولا، رواية كوكب آمون 2 "خت آمن رع"، وأخيرا رواية زنوبيا".