السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«زنوبيا».. رواية جديدة لـ سالي مجدي عن دار ن للنشر

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن دار ن للنشر والتوزيع رواية "زنوبيا" للروائية سالي مجدي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

وقالت الدكتورة سالي مجدي عن الرواية:" تدور الاحداث فانتازيا تاريخية في اطار من التشويق و الاغاز البوليسية بسبب سلسلة من الجرائم والظواهر الغريبة المخيفة  المرتبطة بكشف اثري لتماثيل رومانية في عصرنا الحالي تختفي واحدة تلو الاخري مخلفة ضحايا وجرائم والتي ومع سياق الاحداث نجدها ترتبط بشكل فانتازي بقصة الملكة زنوبيا العظيمة ملكة مملكة تدمر وحفيدة الملكة كليوبترا في القرن الثاني الميلادي  ليتم دمج قصتان من الماضي والحاضر  بالتوازي حتي يندمجا ونجد تفسير لما حل بالعالم من لعنة منذ ان اكتشفت تلك التماثيل والتي تحولت من شخصيات تاريخية عظيمة في كتب التاريخ الي مجموعة من الخارقين مسجلين بسجلات الشرطة كمجريمين  يسعوا لحكم العالم.

وجاء في تصدير الرواية: " أنتم الآن خارج سجلات التاريخ ورفعت عنكم أقلام المؤرخين.. فاستعدوا.. أنتم مقبلون على كشف أهم أسرار الملكة (زنوبيا)، مئات السنين مرت على تماثيل لا تدري هل ستعود يوما إلى الحياة أم أن رحلتها على الأرض قد انتهت عند هذا الحد..

 استغلوا فكرة هروب غير مألوفة اُبتُكرت من أجل الملكة (كليوباترا)، وكانت النتيجة النهائية خمس توابيت صخرية تضم تماثيلا شديدة الإتقان لـشخصيات تاريخية!.

 تماثيل قاسية متعطشة للدماء.. تماثيل ماتت قلوب أصحابها ولن تعود حتى وان عادت أجسادها خارقة القوي خالدة الشباب.

 

أما عن الدكتورة سالي مجدي فقد تخرجت في كلية طب الفم والأسنان عام 2006 جامعة القاهرة، صدر لها العديد من الاعمال الأدبية منها "ما قبل السهتيريا"، لعنة القرين، رواية ليلة مرعبة، رواية كوكب آمون، رواية برعاية دراكيولا، رواية كوكب آمون 2 "خت آمن رع"، وأخيرا رواية زنوبيا".

رواية زنوبيا سالي مجدي دار ن للنشر والتوزيع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 صدر حديث ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

زلزال على بعد 1.096 كم شمال شرق العريش

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

التحقيقات تكشف سبب ضرب معاذ عيسى «طفل ذا فويس كيدز» لضحيته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل