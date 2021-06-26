مركب يسير وسط السيارات بشوارع دمياط

شهدت محافظة دمياط ، مساء اليوم الجمعة، سير مركب ضخم أبيض اللون مطلى باللون الأزرق من الأسفل وسط السيارات بإحدى شوارع المحافظة، الأمر الذي أثار حيرة الأهالي بالمنطقة، وتداول بعض الأشخاص صورًا لتلك الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات حول كيفية سير المركب بهذه الطريقة الغريبة.

وقال أحدى الأهالي، ويدعى جمال السيد، الذي التقط صور المركب المتحرك بين شوارع دمياط: "أنا شغال في النجارة الصبح وبالليل في قاعة أفراح، فكنت راجع حوالي الساعة واحدة بالليل، فلقيت مركب ماشية في الشارع فصورتها".

وفوجئ "جمال"، بأن جميع المتواجدين في الشارع، ينظرون إلى المركب باندهاش، مضيفًا: «أي حد يشوفها من بعيد هيعتقد أنها مركب ماشية وسط السيارات، وده اللي خلاني أصورها".

من جهة أخرى، تداولت أرصفة ميناء دمياط 20 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ٢٤ ساعة مضت، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3362 طنًا، تشمل 600 طن يوريا، و2762 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15853 طنًا تشمل: 963 طن خشب زان، و1250 طن كلوريد ايثلين، و 13503 طن حبيبات حرق أفران صب، و 725 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 137 طنًا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 726 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات ( بطاطس وخرشوف وفاصوليا و بسلة)، وحاصلات زراعية ( بردقوش و زيتون و كتان ولب سوبر وعباد)، و فواكه (فراولة وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وإيطاليا وسلوفينيا و كرواتيا و الصين.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 417 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1780 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 25652 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20382 طنًا.

كما غادر عدد قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4340 شاحنة.