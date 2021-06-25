السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أول رد من وزير الخارجية على رفض إثيوبيا تدخل مجلس الأمن

جريدة الدستور

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن اللجوء لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة ليس تدويلًا للقضية، فإنه له الصلاحية، وهو الجهاز الأممي المتفق عليه دوليًا، والمعني بحفظ الأمن والسلام الدوليين.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "هذا المبدأ أقر العام الماضي عندما قبل المجلس طلب مصر بعقد جلسة، وادعاء إثيوبيا بتدويل القضية ليست له مصداقية، وهو محاولة للتنصل من الآليات التي تتعامل بها مع هذه القضية".

وأردف شكري: "وضعنا ثقة كبيرة في الإطار الإفريقي، وبعد ما يزيد علي سنة من الجهود لم نصل لأي تقدم في المفاوضات ولا لأي نتيجة، إثيوبيا أعاقت في اجتماع كينشاسا استئناف المفاوضات، لهذا استعانت الرئاسة بأعضاء من المجتمع الدولي ليسهموا بما لديهم من خبرة، وهو ما رفضت إثيوبيا التعامل معه".

 

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