«أوقاف دمياط» تنظم حملة للتبرع بالدم فى قرى المحافظة

قال الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن مديرية أوقاف دمياط نظمت بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بدمياط حملة للتبرع بالدم، من مسجد النور بعزب النهضة دمياط التابع لإدارة أوقاف دمياط تحت إشراف الشيخ علي إسماعيل علي صابر مدير الدعوة، وجمال عطية محمود مدير إدارة أوقاف دمياط، بحضور أحمد فرحات منسق عام الحملة بالمديرية والشيخ محمد العاصمي إمام المسجد.



وقال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن هناك حملات مكبرة على المساجد لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، كما تم غلق ٧ مساجد لمخالفة تعليمات الإجراءات الاحترازية، وهم: مسجد السوالم بكفر العرب فارسكور، َومسجد الرحمن بكفر العرب فارسكور، َومسجد الدبوسي بكفر سليمان كفر سعد، ومسجد أبو العز بكفر سليمان كفر سعد، ومسجد الكبير كفر شحاتة كفر سعد، ومسجد النور والرحمة بالسوالم كفر سعد، ومسجد عباد الله الصالحين بالغنيمية فارسكور.

كما تم شن حملات للمرور علي المساجد ومتابعة عمليات النظافة والتطهير والتعقيم والألتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع المخالفين.



وشهدت مدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة، انتهاء نهار الجمعة على شواطئ المدينة وسط إقبال من المصطافين ورواد الشاطئ، وذلك بعد إعادة فتحها للمواطنين وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، إذ تم العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية وعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ سيارات إسعاف.

كما تم اليوم الجمعة إنقاذ ٥٣ حالة من الغرق وتسليم عدد ١٠٣ أطفال تائهين إلى ذويهم وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، مع عمل حملات نظافة مستمرة بطول الشاطئ على مدار اليوم لرفع المخلفات والقمامة أولاً بأول، وكذا متابعة تطبيق الكافيهات على الشاطئ للإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.