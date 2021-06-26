السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 33 طبيبا و5 ممرضين و4 فنين أشعة للتحقيق بالمنوفية

مستشفى الخطاطبة المركزي
مستشفى الخطاطبة المركزي

أجرت لبنى الجزارة، نائبة مركز ومدينة السادات، جولة مفاجئة بمستشفى الخطاطبة المركزي، وتم إحالة ٣٣ دكتورًا  و٥ من التمريض و٤ فني أشعة، للتحقيق للغياب بدون إذن، وكذلك إحالة مسئول دفتر الحضور والانصراف للتحقيق لترك الدفتر بدون شطب على حالات الغياب حتى ساعة المرور.

من جهة أخرى، أعلن الدكتور عادل عبدالمنعم، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بدء الحملة القومية الثانية لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، ومرض حمى الوادي المتصدع تحت رعاية محافظ المنوفية، وذلك اعتبارًا من السبت الموافق 26/6/2021 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.


وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية، لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.


وأشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية، مؤكدًا على دعمه الكامل لها للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

جاء ذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصًا من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، واهتمامه بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.
 

محافظة المنوفية قانون تحقيق مستشفى شطب السبت ازمة المركزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

زلزال على بعد 1.096 كم شمال شرق العريش

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

كتبت رسائل على جسدها.. تفاصيل انتحار فتاة فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل