إحالة 33 طبيبا و5 ممرضين و4 فنين أشعة للتحقيق بالمنوفية

أجرت لبنى الجزارة، نائبة مركز ومدينة السادات، جولة مفاجئة بمستشفى الخطاطبة المركزي، وتم إحالة ٣٣ دكتورًا و٥ من التمريض و٤ فني أشعة، للتحقيق للغياب بدون إذن، وكذلك إحالة مسئول دفتر الحضور والانصراف للتحقيق لترك الدفتر بدون شطب على حالات الغياب حتى ساعة المرور.

من جهة أخرى، أعلن الدكتور عادل عبدالمنعم، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بدء الحملة القومية الثانية لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، ومرض حمى الوادي المتصدع تحت رعاية محافظ المنوفية، وذلك اعتبارًا من السبت الموافق 26/6/2021 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.



وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية، لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.



وأشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية، مؤكدًا على دعمه الكامل لها للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

جاء ذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصًا من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، واهتمامه بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

