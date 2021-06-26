دار الوطن تطرح خادم الصليب لباسل نوفل بمعرض الكتاب

صدرحديثًا عن دار الوطن للنشر والتوزيع رواية "خادم الصليب" لباسل نوفل، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

الرواية هي الأولى للكاتب باسل نوفل، والتي استغرقت كتابتها منه 16 عاما متقطعة ما بين البحث والكتابة، وتتميز الرواية بتفردها من حيث المحتوى والموضوع، حيث تصنف بأنها رواية اجتماعية دينية يغلب عليها عنصر الغموض والتشويق.

تدور أحداث الرواية في كنيسة نائية في ريف إيطاليا في العصور الوسطى، حيث يذهب أنشيلوتو أحد أشهر رجال الدين لترميم كنيسة مهجورة، لكنه ييجد نفسه وحيدا في قرية خاوية ويصادف أحداثا غريبة، تجعله جزءا من حكاية قديمة.

كما قدم الكاتب الكتاب بصورة مختلفة، حيث قام بانتاج فيديو تشويقي للرواية لمنح القارئ نبذة مختصرة عن الرواية مصورة بأسلوب عصري مميز.

يشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أونلاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع https://cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، ويتبعها الضغط على خيار "احجز تذكرتك"، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع"، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتس آب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

وتقرر اعتماد شعار جديد للدورة الـ52 وهو "فى القراءة حياة"، إقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب، ومناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها.

كما وجهت وزيرة الثقافة حرصًا منها على دعم صناعة الكتاب والنشر، بالعمل على تيسير الإجراءات على السادة الناشرين، وتعزيزًا لثقافة القراءة والاطلاع.

كما وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك فى معرض القاهرة للكتاب، رغم الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى