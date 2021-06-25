انتشال جثتين من أسفل عقار الإسكندرية المنهار والبحث عن 2 تحت الأنقاض

انتشلت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية جثتي سيدتين من أسفل أنقاض عقار العطارين المنهار.

وحددت قوات الحماية المدنية موقع الجثة الثالثة استعدادًا لانتشالها، وجار البحث عن الجثة الرابعة.

وتبين من التحريات وشهادة سكان العقار وجود 4 مفقودين تم الإبلاغ عنهم من ساكني العقار، بعد نقل مصاب واحد إلى المستشفى عقب انهيار العقار وفقًا لمرفق الإسعاف.

شهدت منطقة العطارين وسط الإسكندرية انهيار عقار مكون من 4 أدوار مأهول بالسكان، وسط أنباء عن وجود عدد من قاطني العقار تحت الانقاض وانتشال شخصين مصابين بجروح وكسور طفيفة.



وتوجهت قوة من قسم شرطة العطارين، وقوات الدفاع المدني والإنقاذ، ومسئولى حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.



وتلقى اللواء محمود ابو عمره مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين بورود بلاغ بانهيار عقار مأهول بالسكان بشارع الأحرار نطاق دائرة القسم ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.



توجهت على الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية وقوة من القسم والمسئولين في محاولة لانتشال السكان وإسعاف المصابين.