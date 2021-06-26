تعرف على شروط القبول فى مدرسة التمريض العسكرى

قامت وزارة الدفاع المصرية بتحديد المعايير وكذلك الشروط اللازمة من أجل القبول في مدارس التمريض العسكري بعد الشهادة الإعدادية، حيث لابد من توافر جميع الشروط التي تم وضعها عند الطالب أو الطالبة التي ترغب في الالتحاق بهذه المدارس لهذا العام الدراسي، وتتلخص فيما يلي ،لابد من حصول الطالب على الجنسيه المصريه من ناحية الأب والأم ،يجب أن يكون المجموع الأدنى 220 درجة للقبول في مدارس التمريض العسكري.

يجب أن يحصل الطالب أو الطالبة على 70% في مادة اللغة الإنجليزية خلال الفصلين الدراسيين،

ولابد من اجتياز جميع الاختبارات النفسية وكذلك الطبية مع حصول الطالب على شهادة رسمية تفيد بحسن سيره وسلوكه.

كما لابد من موافقة ولي الأمر وإقرار الطالب بعدم زواجه طيلة مدة الدراسة داخل التمريض العسكري.

الأوراق المطلوبة في التقديم للتمريض العسكري

وحددت وزارة الدفاع الأوراق اللازمة في ملف التقديم اللازم للالتحاق بمدارس التمريض العسكري وهي كالأتي: شهادة رسمية تفيد نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية لهذا العام، والشهادة الأصلية لميلاد الطالب، بالإضافة إلى صورة حديثة له.



وجاءت درجات القبول في المدرسة بالمحافظات كالآتي:

محافظة القاهرة: 220 درجة

محافظة الإسكندرية: 215 درجة.

محافظة الغربية: 234.5 درجة.

محافظة الجيزة: 200 درجة.

محافظة دمياط: 200 درجة.

محافظة كفر الشيخ: 220 درجة.

محافظة الدقهلية: 244 درجة.

محافظة المنيا: 212 درجة.

محافظة الوادي الجديد: 220 درجة.

محافظة الشرقية: 225 درجة.

محافظة الأقصر: 195 درجة.

محافظة المنوفية: 220 درجة.

محافظة جنوب سيناء: 225 درجة.

محافظة بني سويف: 215 درجة.

محافظة أسوان: 205 درجة.

محافظة مرسى مطروح: 205 درجة.

محافظة الفيوم 215 درجة.

محافظة أسيوط 220 درجة.

محافظة الشرقية 225 درجة