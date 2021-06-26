«هلال» يثمن دور القيادة السياسية في دعم المستثمر المصري

ثمن الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، دور القيادة السياسية والحكومة المصرية في دعم المستثمر المصري والوقوف بجانبه فضلاً عن جهود الحكومة في عقد اللقاءات باستمرار مع القطاع الخاص لمعرفة التحديات التي تواجهه.

وأكد هلال في تصريح لـ«الدستور» أن للقطاع الخاص دور كبير في العملية التنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن القطاع الخاص وشركاته شريك رئيسي لتلك النهضة، لافتًا إلى أن الاتحاد بجمعياته في المحافظات حريص على حل التحديات والمشاكل التي تواجه الصناع مع الحكومة.

وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ان اتحاد المستثمرين سيشهد عدد من توقيع بروتوكولات التعاون المشتركة مع مؤسسات حكومية وخاصة محلية واجنبية خلال الفترة المقبلة، وذلك للنهوض بالقطاع الصناعي وتحسين جودة الإنتاج.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بمجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية، وادي ادت الي حدوث طفرة حقيقية على أرض الواقع متمثلة في المشروعات القومية والطرق الجديدة التى يسرت سير المواصلات في الشوارع فضلاً عن الحد من حوادث الطرق التي كنا نسمع عنها في السنوات الماضية.

وتابع الدكتور محرم هلال، أن النهضة لم تشمل المشروعات القومية و العقارات فقط وإنما حرصت الحكومة على دعم الصناع والوقوف بجانبهم أثناء جائحة كورونا، وقد تم إطلاق عدد من المبادرات المحفزة و المشجعة التي ادت الي إعادة تشغيل المصانع مرة أخرى خلال الجائحة، والعمل على حل التحديات التي تواجه أصحاب المصانع المتعثرين.

وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن للقطاع الخاص أهمية كبيرة في عملية النهضة التنموية التي تشهدها مصر مؤخرًا، فهو شريك رئيسي للحكومة المصرية، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال مرحب بأي قرار يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح الاقتصاد والصناعة المحلية.