السيطرة على حريق هائل شب بمكمورة فحم علي بحر شبين بميت ميمون

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية من السيطرة على حريق هائل شب بمكمورة فحم علي بحر شبين بقرية ميت ميمون التابعة لمركز السنطة.



تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمكمورة فحم بقرية ميت ميمون التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.



وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب بمكمورة فحم علي شط بحر شبين وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ولم يسفر عن أى خسائر بالأرواح أو إصابات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

كما انتحر شاب فى العقد الثالث من العمر شنقا داخل مسكنه، بعزبة العمارة بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد العثور على جثة شاب فى مشنوق داخل مسكنة بعزبة العمارة بدائرة المركز بطنطا.



وعلى الفور انتقل القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ، وتبين من المعاينة أن المنتحر في العقد الثالث من العمر وصنع لنفسه مشنقة للتخلص من حياته بسبب مروره بحالة اكتئاب، حيث سبق له الزواج، وانفصل عن زوجته منذ فترة ، وعقب ذلك أُصيب الشاب بحالة نفسية سيئة، أدخلته في اكتئاب حاد مما دفعه إلى إنهاء حياته شنقا، بعدما سمع فريق من المباحث لأقوال عدد من شهود عيان.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعى لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة لبيان سبب الوفاة وبعدها يتم دفن الجثة