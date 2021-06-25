تحرير 17 محضرًا لعدم ارتداء الكمامات فى المنيا
قاد الدكتور أحمد رشاد سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم، حملة لرفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتسيئ للشكل الحضارى بمدينة المنيا، حيث تم خلالها المرور على المقاهي والمخابز والأسواق والمطاعم بمناطق عديدة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكذلك الالتزام بقرارات محافظ المنيا الخاصة بمواعيد غلق كورنيش النيل والتأكيد على النظافة لهذا الصرح الكبير.
وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرا لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين، كما تم رفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين والمركبات.
رافق سكرتير الوحدة المحلية خلال الحملة كل من أعضاء التفتيش الإدارى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، فريق الاشغالات بمجلس مدينة المنيا، عضو من الإيرادات، مسئول الإعلام.