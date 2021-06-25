السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 17 محضرًا لعدم ارتداء الكمامات فى المنيا

حملات لمتابعة تطبيق
حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الأحترازية بالمنيا

قاد الدكتور أحمد رشاد سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم، حملة لرفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتسيئ للشكل الحضارى بمدينة المنيا، حيث تم خلالها المرور على المقاهي والمخابز والأسواق والمطاعم بمناطق عديدة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكذلك الالتزام بقرارات محافظ المنيا الخاصة بمواعيد غلق كورنيش النيل والتأكيد على النظافة لهذا الصرح الكبير. 

وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرا لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين، كما تم رفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين والمركبات. 

رافق  سكرتير الوحدة المحلية خلال الحملة كل من  أعضاء التفتيش الإدارى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، فريق الاشغالات بمجلس مدينة المنيا، عضو من الإيرادات، مسئول الإعلام.

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المنيا محاضر لعدم إرتداء الكمامة حملات رفع الأشغالات الدكتور أحمد رشاد العميد محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

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