صدور طبعة ثانية من «سلالة الكواكب» للروائي مجدي الشاعر

أصدرت دار دريم بن طبعة ثانية من رواية "سلالة الكواكب"، للروائي والشاعر مجدي الشاعر، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

الرواية تدور أحداثها بين مصر والأردن و تناقش قضايا متعددة بعمق و أهمها الفارق الإجتماعي والمادي، وهو ما يخصه عنوان الرواية سلالة الكواكب و تطرح أيضا صورة لحياة المغترب الذي يبحث عن نفسه في أشد الظروف قسوة صعوبة لإثبات الذات.

ومن أجواء الرواية " كشجرة اللبلاب أنا، أختنق حول روحي وألتف على نفسي، كعازف نايّ أنا، يبلغ الألم حنجرتي فيضِّن المستمعون على نغمتي بالبكاء، كمهرجة أنا، كراقصة على الحبال، كبهلوانية كلما ترنحت وسقطت مترطمة على وجهي تساقط الجمهور ضحكًا، تُرى من يحمل معي هذا الألم".

وجاء في تصدير الرواية" ماذا يجرى لو كنت كوكبًا ..؟

حدودك غير منتهية، مساحتك سحيقة، مسافاتك شاسعة، أغوارك عميقة وأقطارك متباعدة بقدر لا يمكن فيه التلاقي. فيك الحياة والعدم، منك البدء والخلاص، مرتقيًا عالقًا مُفصَّلًا على نحو بديع.

ذوي الفاقة لا يلمسون الكواكب مهما وثبوا، لن يقتربوا من غلافها مهما ارتقوا، لا يطئون سطحها مهما صنعوا، سلعتهم العاطفة وما أبخسها من سلعة مع ذوي النفوذ، لا يملكون حق أحلامهم، يُرهَقون مع من لا تشد عليهم ضمائرهم، هم الكمالة وليس التكامل، بشريون ليس لديهم رخصة الزحف حول الكواكب، نفوسهم ضئيلة، أقمارهم عتمة، شمسهم بخيلة وخطواتهم ضيقة.

أما عن مجدي الشاعر فهو شاعر و روائي مصري، من مواليد 1990محافظة كفر الشيخ و مقيم في دولة الأردن الشقيق و تعد رواية سلالة الكواكب أول إصداراته المنشورة، وله إصدارات أخرى تحت الطبع.