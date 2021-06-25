الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزارة التعاون الدولي تطلق ملتقى الاستثمار في المستقبل غدًا

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

تطلق وزارة التعاون الدولي، غدا، ملتقى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتسليط الضوء على تعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تعمل على تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال.

ويهدف الملتقى إلى بناء القدرة التنافسية للاقتصاد، التي تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ويبحث الملتقى العديد من المحاور، أهمها دور مؤسسات التمويل الدولية في تنمية بيئة عمل شركات التكنولوجيا الناشئة، بالإضافة إلى دور الشراكات مع شركاء التنمية لتيسير الوصول إلى التمويل وتعزيز الحوكمة وتحقيق المعايير البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الشركات الناشئة.

ويناقش الملتقى تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة، فضلاً عن خلق روابط فاعلة بين الشركات الكبرى والناشئة لتحفيز الابتكار لاسيما من خلال المشروعات التنموية.

ومن المقرر أن يشارك في الملتقى أكثر من 400 من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فضلاً عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بين المشاركين حسن العطاس، ممثل الصندوق السعودي للتنمية، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، وليزلي ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر.

وزارة التعاون الدولي ملتقى الاستثمار المستقبل رانيا المشاط ريادة الأعمال الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة التعاون الدولي الاقتصاد المصرى التنمية المستدامة الناتج المحلي

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