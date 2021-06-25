محافظ الوادي يتفقد مشروع إنشاء المدفن الصحي للمخلفات بالفرافرة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع المدفن الهندسي الصحي للمخلفات الجاري إنشاءه على مساحة ٢٥ فدان بمدينة الفرافرة بتكلفة ٣٥ مليون جنيه للتخلص الآمن من المخلفات والقمامة.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء التشطيبات النهائية بالمشروع، والبدء في التجارب العملية إستعداداََ لبدء العمل بالمشروع.

كما تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أحد مشروعات الإستثمار الزراعي لزراعة التوت بمنطقة أبو منقار بالفرافرة وذلك خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه الأستاذ جهاد متولي نائب رئيس المركز.

وأشاد المحافظ بالمشروع الذي يتم تنفيده في إطار مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي التي تنفذها المحافظة ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأهالي القرية من خلال مشروعات صغيرة لتربية دودة القز، كما يجري حالياً الإعداد لإنشاء معامل الحرير ضمن مراحل تنفيذ المشروع.