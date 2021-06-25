السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي يتفقد مشروع إنشاء المدفن الصحي للمخلفات بالفرافرة

صورة من الواقع
صورة من الواقع

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع المدفن الهندسي الصحي للمخلفات الجاري إنشاءه على مساحة ٢٥ فدان بمدينة الفرافرة بتكلفة ٣٥ مليون جنيه للتخلص الآمن من المخلفات والقمامة.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء التشطيبات النهائية بالمشروع، والبدء في التجارب العملية إستعداداََ لبدء العمل بالمشروع.

 كما تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أحد مشروعات الإستثمار الزراعي لزراعة التوت بمنطقة أبو منقار بالفرافرة وذلك خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه الأستاذ جهاد متولي نائب رئيس المركز.

وأشاد المحافظ بالمشروع الذي يتم تنفيده في إطار مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي التي تنفذها المحافظة ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأهالي القرية من خلال مشروعات صغيرة لتربية دودة القز، كما يجري حالياً الإعداد لإنشاء معامل الحرير ضمن مراحل تنفيذ المشروع. 

 

FB_IMG_1624654560132
FB_IMG_1624654560132
FB_IMG_1624654568795
FB_IMG_1624654568795
FB_IMG_1624654563568
FB_IMG_1624654563568
FB_IMG_1624654566508
FB_IMG_1624654566508
FB_IMG_1624654575509
FB_IMG_1624654575509
محافظ الوادي الجديد مشروع المدفن الهندسي الصحي للمخلفات الإستثمار الزراعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

زلزال على بعد 1.096 كم شمال شرق العريش

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

التحقيقات تكشف سبب ضرب معاذ عيسى «طفل ذا فويس كيدز» لضحيته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل