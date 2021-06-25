الجمعة 25 يونيو 2021
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سياسي

«جائزة نوت».. مهرجان أسوان السينمائي يكرم الدكتورة مايا مرسي

مهرجان أسوان السينمائي
مهرجان أسوان السينمائي يكرم الدكتورة مايا مرسي

انطلقت أمس فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، التي تحمل اسم "دورة النيل"، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة مرفت تلاوى رئيس مجلس إدارة المهرجان، والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبحضور السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، وحسن أبو العلا مدير المهرجان، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

وكرمت إدارة المهرجان الدكتورة مايا مرسي بمنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، وقدمت الجائزة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بهذا التكريم خاصة وأنه من مهرجان أسوان العزيز عليها، موضحة أنها شهدت جميع مراحل إطلاق هذا المهرجان منذ بداياته، وعبرت عن سعادتها أيضا أنها تشهد الدورة الخامسة  بهذا التطور و الفكر التنموى الكبير، متمنية خالص النجاح والتوفيق للدورة الحالية للمهرجان ولجميع دوراته القادمة ولجميع القائمين عليه.

أسوان الاتحاد الأوروبي المجلس القومي للمرأة مهرجان اسوان جائزة نوت للإنجاز الدكتورة ايناس عبد الدايم دكتورة مايا مرسي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة افلام المرأة الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي

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