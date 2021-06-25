الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

محمد محيي: اختار الأغنيات التي تشبهني ولا أهتم بفكرة الأرقام

محمد محيي
محمد محيي

يواصل المطرب محمد محيي تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه للجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال محمد محيي في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه يقوم باختيار أعماله الغنائية بما يناسب اللون الغنائي الذي ظهر به في بداية مشواره الفني، مشيرا إلى أنه لم يلتفت إلى أي مطرب آخر أو إلى فكرة الأرقام والترتيب بينه وبين أي مطرب آخر.

وأضاف أن الذي يهمه هو تقديم أغنيات تعيش مع مرور السنوات حتى بعد وفاته وهذا هو هدفه، مؤكدا أن هناك عدد كبير من النجوم الكبار تعرضوا لصعوبات شديدة في فكرة تغيير جلده وتقديم ألوان غنائية لا تشبههم وفشلوا في ذلك.

وأكد محمد محيي أن المطرب لابد أن يحقق المعادلة الصعبة في أن يرضي جميع الأذواق سواء جمهوره في فترة الثمانينيات وجمهور جيل الألفينات في الوقت الحالي فهي في النهاية معادلة صعبة.

 

وانتهى المطرب محمد محيي من تسجيل أغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الشاعر الغنائي والملحن هاني رجب بأحد الأستوديوهات بإشراف مهندس الصوت ماهر صلاح.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تواجد المطرب محمد محيي بشكل شبه يومي داخل الأستوديوهات وذلك من أجل تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه على طريقة السينجل خلال الفترة القادمة على أن يضم الأألبوم مجموعة كبيرة من الأأغنيات بألوان غنائية مختلفة يقدمها للجمهور خلال الفترة القادمة بواقع أغنية كل فترة ومن المقرر أن تضم الأغنيات مفاجآت متعددة، في الوقت الذي انتهى من تسجيل عدد كبير من أغنيات الألبوم واختار كلمات والحان عدد آخر من الأغنيات وحتى الآن لم يستقر على العدد النهائي لأغنيات الألبوم أو موعد طرحه بالأسواق.

 

كان المطرب قد طرح آخر أعماله قبل شهر رمضان الماضي بفيديو كليب "مابقتش شبهي" التي تتحدث فكرتها عن الغدر والخيانة، عاش فيها لحظات سعيدة، شارك في التصوير الفنان محمد جمعة، وتعاون فيها مع الشاعر مصطفى مرسى والملحن مدين والموزع الموسيقى بيرم.

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