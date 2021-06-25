الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق مهندس وشقيقته فى نهر النيل بمنشأة القناطر

غرق مهندس وشقيقته
غرق مهندس وشقيقته

لقي شاب وشقيقته مصرعهما غرقا في نهر النيل بمنشأة القناطر، حيث نزلت الفتاة للاستحمام إلا أن المياه جرفتها وعندما حاول شقيقها إنقاذها لقى مصرعه معها. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع شاب وفتاة بنهر النيل في مركز منشاة القناطر، وفور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، أمر بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وانتقلت قوة برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشاة القناطر. 

وتبين من الفحص والتحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن المتوفيين شاب مهندس وشقيقته طفلة تبلغ من العمر ١٣ عاما. 

وأضافت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن الطفلة نزلت لمياه النيل للاستحمام وشقيقها كان يراقبها على الشاطئ وعندما لاحظ اختفاءها أسفل المياه ومحاولة المقاومة للبقاء إلى السطح قفز محاولا إنقاذها إلا أن المياه ابتلعته ليلحق بها ويلقيا مصرعهما غريقين. 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال الجثتين وتبين عدم وجود شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

شقيقته مصرع غرقا نهر النيل نشاة القناطر مهندس

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وائل لطفي

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