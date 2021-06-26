أولى حملات «أعرف حقك» بشواطئ الإسكندرية (صور)

نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، أمس الجمعة، أولى حملات «أعرف حقك» خلال فصل الصيف بشواطئ الإسكندرية.

أولى حملات أعرف حقك بشواطئ الإسكندرية

جاء ذلك بحضور محمد طلحة، مدير عام إدارة السياحة، و أسامة علي مدير عام إدارة المصايف، والعميد محمد سرى مراقب عام الشواطئ، والعميد محمد علاء مساعد المراقب العام لشواطئ غرب، وجميع المراقبين والعاملين بالإدارة.

أولى حملات أعرف حقك بشواطئ الإسكندرية

وتم المرور على العديد من شواطئ القطاع الشرقي والغربي والتواصل المباشر مع رواد الشواطئ وسؤالهم عن مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما تم توزيع فلايرز الحملة الموضح به تقسيمات الشواطئ لصيف 2021، وأسعار كل فئة وقيمة تذكرة الدخول.

أولى حملات أعرف حقك بشواطئ الإسكندرية

وتم التأكيد والتنبيه أثناء المرور على مجانية استخدام دورة المياه، وكذلك غرف تغيير الملابس، كما تم التنبيه علي المواطنين ضرورة عدم الاستجابة لمحاولات فرض الإكراميات على الشواطئ.

أولى حملات أعرف حقك بشواطئ الإسكندرية

وتم التنويه عن وجود أرقام تليفونات الشكاوى الخاصة بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف على بوابات الشواطئ لسهولة الإبلاغ عن أي تجاوزات من مستأجري الشواطئ وعمالهم.

أولى حملات أعرف حقك بشواطئ الإسكندرية

وأكد اللواء جمال رشاد، تكرار الحملات طوال فترة الصيف، و قام قسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة بتوزيع الورود والحلوى على رواد الشواطئ مع توزيع الفلايرز.

أولى حملات أعرف حقك بشواطئ الإسكندرية

وعلى صعيد آخر، كانت نسبة إشغال معظم الشواطئ اليوم تتراوح ما بين 50% و75%، بينما حققت الشواطئ الآتية نسبة إشغال 100% بشواطئ: (جليم، ميام، المندرة المجانى، السرايا العصافرة الخدمة، العجمي).

أولى حملات أعرف حقك بشواطئ الإسكندرية

114 حجز إليكتروني اليوم

وتلقى موقع الإدارة الرسمى عدد 55 حجزًا إلكترونيًا عن باكر السبت، بينما تم استقبال 114 حجز إلكتروني عن يوم الجمعة بإجمالي 1008 فرد، كما تم التقابل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الذي قام بتنفيذ حملة توعية بخطورة الإدمان وطرق الوقاية منه، وكذلك تقديم وعرض طرق العلاج بالمجان عن طريق وحدة العلاج ببشاير الخير (غيط العنب) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

أولى حملات أعرف حقك بشواطئ الإسكندرية

كما تم تحرير عدة مخالفات بشاطئ البوريفاج السياحي (جزيرة الدهب) لسوء حالة دورات المياه، وكذلك مستوى النظافة العامة للشاطئ، وتدنى مستوى الخدمة المقدمة للرواد، وتم إعداد مذكرة للعرض على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لتوقيع الغرامة المناسبة على مستأجر الشاطئ؛ نظرًا لزيادة عدد المخالفات على هذا الشاطئ.