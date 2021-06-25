رئيس بيع المصنوعات: الكتالوج الإلكتروني يساهم في الترويج للمنتجات المصرية

قال محمد عمارة رئيس شركة بيع المصنوعات المصرية، إن الكتالوج الإلكتروني الذي تعمل وزارة قطاع الأعمال العام على إطلاقه لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول العالم، جاء في توقيته المناسب نظرا لتوجه الدولة بكافة قطاعاتها نحو الرقمنة وتطبيق التعاملات الإلكترونية.



وأضاف أن شركة النصر للاستيراد والتصدير شهدت تطورات عدة خلال الفترة الأخيرة، حيث أعطت وزارة قطاع الأعمال الضوء الأخضر لإعادة إحياء الشركة من أجل مضاعفة الصادرات المصرية والتشجيع على زيادة الإنتاج وتوفيق أوضاع المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأكد أن الكتالوج الإلكتروني سيخدم كافة المصنعين في مصر من خلال قيامهم بعرض السلع مصرية الصنع على المنصة الإلكترونية وترويجها بشكل أوسع وأكثر انتشارا مما يسهم في سهولة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية والمشاركة بشكل فعال في الأسواق التجارية والمعارض العالمية، منوهًا إلى أهمية استغلال ذلك في التوسع في المشروعات الصناعية وزيادة حجم إنتاج المصانع.