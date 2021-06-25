الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس بيع المصنوعات: الكتالوج الإلكتروني يساهم في الترويج للمنتجات المصرية

محمد عمارة
محمد عمارة

قال محمد عمارة رئيس شركة بيع المصنوعات المصرية، إن الكتالوج الإلكتروني الذي تعمل وزارة قطاع الأعمال العام على إطلاقه لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول العالم، جاء في توقيته المناسب نظرا لتوجه الدولة بكافة قطاعاتها نحو الرقمنة وتطبيق التعاملات الإلكترونية.


وأضاف أن شركة النصر للاستيراد والتصدير شهدت تطورات عدة خلال الفترة الأخيرة، حيث أعطت وزارة قطاع الأعمال الضوء الأخضر لإعادة إحياء الشركة من أجل مضاعفة الصادرات المصرية والتشجيع على زيادة الإنتاج وتوفيق أوضاع المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأكد أن الكتالوج الإلكتروني سيخدم كافة المصنعين في مصر من خلال قيامهم بعرض السلع مصرية الصنع على المنصة الإلكترونية وترويجها بشكل أوسع وأكثر انتشارا مما يسهم في سهولة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية والمشاركة بشكل فعال في الأسواق التجارية والمعارض العالمية، منوهًا إلى أهمية استغلال ذلك في التوسع في المشروعات الصناعية وزيادة حجم إنتاج المصانع.

الاتحاد السودان على خلال تعاملات الشركات المغرب تخطيط الجزائر خدمات فرنسا جديد غانا عمل الوطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

زلزال على بعد 1.096 كم شمال شرق العريش

مفاجأة.. لاعب الزمالك السابق يقود بيراميدز أمام الأهلى

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

«الدستور» تتابع ترخيص سيارات «مينى فان» بديلًا عن «عفاريت الأسفلت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل