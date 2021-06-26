افتتاح مهرجان مانجو أسوان 2021

افتتحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائبة محافظ أسوان، مساء اليوم الجمعة، مهرجان مانجو أسوان 2021، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، في إطار سعي المحافظة لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصاديًا، برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

مهرجان مانجو أسوان 2021، تنظمه الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة، بمشاركة 12 مزارعًا وتاجرًا من العارضين، بالإضافة إلى الجمعيات الزراعية المختلفة، ويستمر على مدار 5 أيام.

ويضم المهرجان معرضًا لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة، وذات الجودة العالية، وذلك بحديقة الورد بكورنيش النيل.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة الاستفادة من المميزات النسبية لأسوان لاستثمار ثرواتها الطبيعية والزراعية من النخيل والمانجو والنباتات العطرية، بجانب المواد التعدينية والمحجرية وغيرها لتعظيم القيمة المستفادة منها وتحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة السوقية والتصدير إلى الخارج بما يحقق مكاسب ملموسة للمزارعين وللاقتصاد القومي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، أن تنظيم المهرجان يأتي في ظل التواصل المستمر بين المحافظة وشركاء التنمية من المزارعين والجمعيات الزراعية، مشيرة إلى أنه مخطط إقامة مهرجان مماثل لتسويق أنواع البلح الأسواني المتميز بالجودة الغذائية العالية، لافتة إلى أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية ضمن مشروع التحول الرقمي للمحافظة تحت اسم "مانجو الجنوب" لمساعدة مزارعي المانجو على مستوى المحافظة للبيع المباشر للعملاء المختلفين سواء داخل أسوان أو على مستوى الجمهورية أو خارجها دون احتكار لأسعار المحصول من قبل تجار من خارج أسوان.

وأضافت "أبوزيد" أن معرض مهرجان المانجو يضم أنواع عديدة منها والمشهورة في أسوان، وهي السكرى والعويسي والزبدة والدبشة و الجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة، موضحة أن الهدف من تنظيم المهرجان هو تعريف السوق المصري بأسبقية محافظة أسوان في إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية.

وأكدت أنه يوجد ما يزيد عن ١٠٠ ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية، وتصل قيمتها السوقية لنحو 2 مليار جنيه، ويمكنها أن توفر نحو ألفين مشروع فردي للشباب ما بين التجميع والفرز والتوزيع والنقل والبيع.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور حسن الأمين، مستشار محافظ أسوان للاستثمار، إلى أن تنمية محصول المانجو في أسوان تحتاج إلى تأسيس مرافق لوجستية لخدمة هذا المحصول الحيوي والاستراتيجي، والذي يخدم الألاف من الأسر الأسوانية.

ونوه بأن المحافظة تعمل على توفير خدمات لوجستية لرفع قيمته المضافة، بجانب إقامة محطات تجميع وفرز وتبريد، ويسعى مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة حاليًا إلى طرح العديد من المرافق اللوجستية المرتبطة بالمانجو كفرص استثمارية.