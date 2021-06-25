غدًا.. العربية للشحن والتفريغ تعتمد مشروع الموازنة التقديرية

تعقد شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الجمعية العامة العادية غدا، لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة عن عام 2021-2022.

وأضافت الشركة أن الجمعية ستناقش الاستقالة المقدمة من العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

وقررت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، قبول الاستقالة المقدمة من طارق صبري إسماعيل العضو المنتدب التنفيذي ممثل الشركة القابضة بالشركة العربية المتحدة للشحن من منصبه اعتباراً من 1 يونيو 2021.

وقررت الشركة القابضة تعيين علي محمد علي السيد خلفاً له اعتباراً من 3 يونيو 2021.

وحققت شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 21.44 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 22.65 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت الشركة خلال الفترة لتسجل 9.28 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 8.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، تراجع خسائر الشركة بنسبة 5.3 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي خسائر بلغ 21.44 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 22.65 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت الشركة خلال الفترة لتسجل 9.28 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 8.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 15.03 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.67 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 6.05 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.