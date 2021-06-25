الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. العربية للشحن والتفريغ تعتمد مشروع الموازنة التقديرية

شركة العربية المتحدة
شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

تعقد شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الجمعية العامة العادية غدا، لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة عن عام 2021-2022.

وأضافت الشركة أن الجمعية ستناقش الاستقالة المقدمة من العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

وقررت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، قبول الاستقالة المقدمة من طارق صبري إسماعيل العضو المنتدب التنفيذي ممثل الشركة القابضة بالشركة العربية المتحدة للشحن من منصبه اعتباراً من 1 يونيو 2021.

وقررت الشركة القابضة تعيين علي محمد علي السيد خلفاً له اعتباراً من 3 يونيو 2021.

وحققت شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 21.44 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 22.65 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت الشركة خلال الفترة لتسجل 9.28 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 8.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، تراجع خسائر الشركة بنسبة 5.3 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي خسائر بلغ 21.44 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 22.65 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت الشركة خلال الفترة لتسجل 9.28 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 8.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 15.03 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.67 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 6.05 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

مؤشرات نهاية المالية مليون تنفيذي العربية طارق مارس موازنة عقد فترة جمعية يول مالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

زلزال على بعد 1.096 كم شمال شرق العريش

مفاجأة.. لاعب الزمالك السابق يقود بيراميدز أمام الأهلى

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

«الدستور» تتابع ترخيص سيارات «مينى فان» بديلًا عن «عفاريت الأسفلت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل