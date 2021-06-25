عمومية الإسكندرية لتداول الحاويات تعتمد مشروع الموازنة التقديرية غدا

يعقد مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الجمعية العامة العادية للانعقاد غدا السبت الموافق 26 يونيو الجاري.

وأوضحت الشركة أن العمومية ستناقش التصديق على محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر الماضي، ومشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021- 2022.

كما ستنظر العمومية في تعيين فاطمة إبراهيم بدر عضواً من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة.

وتستهدف الإسكندرية لتداول الحاويات تحقيق إيرادات نشاط تجاري بقيمة 2.55 مليار جنيه، وصافي ربع بعد الضريبة قدره 1.4 مليار جنيه.

وتستهدف الموازنة تنفيذ مشروعات استثمارية لعام 20201-2022 في حدود 273.3 مليون جنيه، على أن تمول من الموارد الذاتية للشركة.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 1.11 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 1.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.