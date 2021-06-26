حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج المائية السبت 26 يونيو 2021

تقدما جاكلين عقيقي..

تقدم عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 26 يونيو 2021 لمواليد الأبراج الفلكية المائية على النحو التالي:

العقرب

مهنياً: يسجّل هذا اليوم حدثاً مهماً، إذ يفتتح دورة طويلة من الفرص الاستثنائية والنجاح المهني والبهاء والإشراق المهني.

عاطفياً: علاقة قديمة تهدد مستقبلك، لذا فإن الحسم مطلوب لتصحيح الأمور، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول.

صحياً: ممارسة الرياضة باستمرار توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن.

الحوت

مهنياً: يفتح لك هذا اليوم الأبواب المناسبة لك ويغيّر الأجواء، فتعرف الوفرة والنجاح والأوضاع الجيدة.

عاطفياً: تقديم المساعدة للشريك يكون مهماً جداً، ويخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما، وتعرفان أوقاتاً سعيدة غابت عن أجوائكما بعض الشيء.

صحياً: حاول أن تواظب على تناول وجبات الطعام ثلاث مرات يومياً، فهذا مفيد جداً.

السرطان

مهنياً: تُفتح امامك الأبواب، وتحقّق أمنية أو تنطلق بجديد أو ترتبط بزواج أو تذهب نحو إقامة بعيدة أو تغيّر اتجاهاتك كليّاً.

عاطفياً: تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكناً.

صحياً: ممارسة بعض النشاطات الفكرية والثقافية تريحك من عناء العمل ومشاغل الحياة العائلية.

صفات أصحاب الأبرج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

كما أنهم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنه من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء.