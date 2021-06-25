الجمعة 25 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

عمرو القطامي يشكر محافظ الجيزة على استجابته لتقنين أراضي الواحات

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب

توجه النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب بالشكر والتقدير لمحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد،  وذلك بعد الاستجابة والتنسيق لحل مشكلة تقنين أراضي الواحات البحرية .

وقال القطامي خلال تصريحات له اليوم، إنه سعى كثيرا لحل هذه الأزمة التي امتدت لسنوات كثيرة، مضيفا أنه كان من أهم أولوياته منذ اللحظة الأولى  بعد دخوله مجلس النواب وحلف اليمين الدستوري أن يكون جزء من حل هذه المشكلة المتراكمة منذ أكثر من 100 عام.

وكان القطامي تقدم بمذكرة لجهاز أملاك الدولة والذي يلتمس فيه الموافقة على فتح باب التقنين في الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواحات البحرية طبقا لنص المادة ٨٠ من القانون رقم ١٨٢/٢٠١٨ بشأن التعاقدات التب تبرمها الجهات العامة وذلك حتى يتسنى البناء والاستقرار.

النائب عمرو القطامي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الواحات مجلس النواب نائب

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