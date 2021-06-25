«المصري للتأمين» يستعرض قدرة القطاع على تجاوز خسائر كورونا الأحد

يستعرض الاتحاد المصري للتأمين خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الاقتصادي «النمو تحت وطأة الوباء» الذي ينعقد الأحد المقبل، قدرة القطاع على تجاوز التأثيرات السلبية لجائحة كورونا.

ويتحدث فى الجلسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، وأحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، وحسام علما العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، وحامد مبروك المدير الإقليمى لشركة «ويليس تاورز واتسون» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فى حين تضم الجلسة الثالثة التى تركز على التوأم الاستثمارى الذى لا ينطفئ بريقه، وهو قطاعا الرعاية الصحية والتعليم، مجموعة من المتحدثين المتخصصين فى الاستثمار المباشر بالمجالين وهم طارق محرم الرئيس التنفيذى لمنصة «Nile Misr Healthcare»، وأحمد الجندى الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة tcv للاستثمارات المالية، وأحمد وهبى الرئيس التنفيذى لمنصة »مصر« لللتعليم –EEP ،والدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس أمناء جامعة ميريت، وسامية البارودى شريك شركة RMBV للاستثمار المباشر وعضو مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا.

وتناقش الجلسة تقييم آثار عمليات الاستحواذ والاندماجات فى قطاعى الرعاية الصحية والتعليم، والفرص التى ظهرت بالمجالين على خلفية أزمة الوباء، وأيضًا التحديات التى خلفتها الجائحة.

أما آخر جلسات المؤتمر فستناقش فرص وتحديات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والذى يعد الفرس الجامح المستمر فى تحقيق معدلات نمو أكبر، وأيضًا فى التوسع ليزداد عدد المستفيدين منه يومًا بعد الآخر.

ومن ضمن المتحدثين فى الجلسة الدكتور أحمد زهران الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة M.L.F للخدمات المالية غير المصرفية، ووليد حسونة الرئيس التنفيذى لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، وحازم مغازى الرئيس التنفيذى لشركة أمان للخدمات المالية، و أيمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري و الخدمات المالية.