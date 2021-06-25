الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بدء صيانة الطريق الساحلي بين سرت ومصراته تمهيدا لفتحه

الطريق الساحلي-ليبيا
الطريق الساحلي-ليبيا

أكد مصدر فني بمشروعات الجهاز بمدينة سرت الليبية، اليوم، انطلاق أعمال صيانة الطريق الساحلي المقفل بمنطقة الأربعين غرب سرت، وتسببت في قرار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تأجيل فتح الطريق قبل صيانته.

وأوضح المصدر أن شركة محلية للمقاولات باشرت أعمالها بتكليف من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ولجنة (5+5) العسكرية المشتركة، باشرت أعمالها بالطريق، حيث وفرت الجهات المختصة، تريلات جاهزة ومولاتي كهرباء لنقاط تفتيش أمنية بمناطق الأربعين والخمسين والبويرات غرب سرت.

وأشار إلى أن موقع الإدارات بمنطقة الخمسين غرب سرت، بات تحت إشراف رئيس لجنة التأمين للطريق الساحلي عميد على النويصر، والمكلفة من اللجنة العسكرية 5+5.

وتتواصل الصيانة أقل من عشرة أيام تقريبا، وبعدها سيفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، بعد قفل تام دام عام ونصف العام.

قرار تأجيل فتح الطريق الساحلي

وقررت اللجنة العسكرية المشتركة بين طرفي الصراع الليبي المعروفة باسم (5+5)، الإثنين الماضي، تأجيل فتح الطريق الساحلي إلى حين إصلاح الأضرار الموجودة به، وتوزيع البوابات.

وجاء القرار بعد أن اجتمع أعضاء اللجنة في سرت، برفقة وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، برئاسة العميد متقاعد سليم رعد.

 و توجه أعضاء اللجنة إلى بوابة الخمسين كيلو متر، غرب سرت للاطلاع على الإجراءات والترتيبات المتخذة بشأن فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها والمغلق منذ شهر يناير العام 2020، ومن ثم أصدروا قرار تأجيله لحين صيانته.

الدبيبة يزفُ بشرى إعادة فتح الطريق 


والأحد الماضي، أعلنت السلطات الانتقالية في ليبيا عن إعادة فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي الرابط بين شرق وغرب البلاد، واصفة ذلك بأنه خطوة جديدة في استعادة وحدة البلاد.

وقال  رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة،  في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، "اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة".

وأضاف رئيس الوزاء: "تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".

ليبيا الطريق الساحلي سرت مصراتة اعمال الصيانة اللجنة العسكرية المشتركة 5 5

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