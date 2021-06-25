التعليم العالي تناقش سُبل التعاون بين الدول الإفريقية في المجالات العلمية

عرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال تقرير تلقاه من الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، حول استضافة فعاليات الاجتماع التاسع للمنظمة الفرعية للمترولوجيا NEWMET أن المعهد استضاف فعاليات الاجتماع التاسع للمنظمة الفرعية للمترولوجيا التي تعد منظمة إقليمية مُنبثقة عن المنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS لافتًا إلى أن المعهد قدم ورشة عمل على هامش الاجتماعات.

وشارك فيها نخبة من الباحثين المتميزين بالمعهد القومي للمعايرة وعدد من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتم مناقشة سُبل التعاون المُمكنة بين الدول الإفريقية في المجالات العلمية المختلفة فيما يخص علم المترولوجيا "القياس والمعايرة" خلال الفترة القادمة.

وأشار التقرير إلى قيام مُمثلي الدول المشاركة بعرض مدى التقدم والإنجازات التي شهدتها المعاهد المترولوجية بكل دولة خلال الفترة الماضية من تطور بالإمكانات المعملية ورفع كفاءة البنية التحتية وبناء قُدرات السادة المتخصصين العاملين بتلك الجهات.

وفى ختام فعاليات الاجتماع تم انتخاب الدكتورة نهى عماد رئيسًا للمنظمة خلفًا للدكتور محمد أحمد عامر، وتم انتخاب نائب رئيس المنظمة في المترولوجيا العلمية من دولة غانا، ونائب رئيس المنظمة في المترولوجيا القانونية من دولة السودان.