إصابة شخصين في حادث تصادم عند مزلقان السفاينة بطوخ

توقفت الحركة المرورية على طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي إثر تصادم سيارتين ميكروباص عند مزلقان السفاينة بطوخ طريق مصر إسكندرية الزراعى اتجاه بنها وتم أيضاً اصطدامهما بالنيوجرسى مما أدى إلى تحريك النيوجرسى فى الطريق ونجح مرور القليوبية في إعادتها لطبيعتها بعد تنحية السيارات المتسببة في الحادث .



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بوقوع حادث تصادم علي الطريق الزراعي .



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى بعد مزلقان السفاينة طريق مصر إسكندرية الزراعى تجاه بنها وتم أيضاً اصطدامهم ابالنيوجرسى مما أدى إلى تحريك النيوجرسى فى الطريق مما اسفر عن تعطل الطريق واصابة شخصان تم نقلها الي مستشفي بنها الجامعي واعادة الحركة المرورية الي طبيعتها بعد تنحية السيارات التي شاركت في الحادث وتم التحفظ على السيارتين.

وجارى تسيير الحركة المرورية بعد رفع تلفيات الحادث على جانبى الطريق لعدم تعطل مصالح المسافرين وحركة السيارات .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .