مفاجأة.. لاعب الزمالك السابق يقود بيراميدز أمام الأهلى

استقرت إدارة بيراميدز على إقالة أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة، فى حال خسارة الفريق السماوى فى مباراته المصيرية بعد غد الأحد فى لقاء الاياب أمام الرجاء المغربى، بنصف نهائى الكونفدرالية.



وانتهت مباراة الذهاب بين بيراميدز والرجاء، والتى أقيمت الأحد الماضى، بالتعادل السلبى، وبات بيراميدز فى حاجة للتعادل الإيجابى أو الفوز للتأهل للمباراة النهائية.

ويستضيف الأهلى نظيره بيراميدز الخميس القادم 1-7-2021، فى التاسعة مساءً على ستاد الأهلى والسلام، فى الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدورى المصرى.